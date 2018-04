L' anima esiste ed è immortale | lo dimostra la fisica quantistica

Blastingnews

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - ArgarmDevice : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - BelardiPaolo : @TerryEmpyre Beh..!? Sarebbe una cosa bella dietro ciò che scrivo ad esempio esiste verità e anima.... - SilvanoSiviero : @pbecchi In ogni caso il Vaticano non ha smentito il contenuto dell'intervista, ossia che per il papa l'anima può n… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Lola: l'ed è. Secondo lo studioso americano Stuart Hameroff e il fisico inglese Roger Penrose, è proprio così: questi due scienziati infatti hanno prodotto una teoriamolto interessante sulla coscienza, affermando che le nostre anime dimorino all’interno di magnifiche strutture cellulari chiamate microtubuli, che si trovano all'interno dei neuroni. L’quindi, secondo il loro studio, sarebbe composta da componenti chimiche quantistiche, che al momento della morte, lasciano il sistema nervoso, per "tuffarsi" nell'Universo. La loro teoria che non fa una piega, nasce da un principio che vede il cervello protagonista, dove la coscienza sarebbe nient'altro che una sorta di "software", che rimane, dopo la morte di un essere umano. L'dell' individuo, secondo la loro teoria, non sarebbe solo una semplice "interazione di ...