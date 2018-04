L' altro giovedì ' santo' | in chiesa niente lavanda dei piedi a 12 extracomunitari

Blastingnews

(Di giovedì 5 aprile 2018) Non ha voluto lavare iai migranti, in compenso ha ricevuto una 'lavata di testa' direttamente dal suo vescovo. Il #giovedìappena trascorso è stato segnato da tensioni e polemiche nella #parrocchia di San Michele Arcangelo a #Manduria, comune in provincia di Taranto. Padre Leonardo responsabile dellacon il confratello padre Gabriele, entrambi dell'Ordine dei servi di Maria, non ha voluto lavare ia 12 migranti. Li aveva invitati per il rito padre Gabriele, ma a causa del rifiuto dell'religioso non sono stati più fatti venire. Il fatto però è diventato di pubblico dominio durante la celebrazione. Vergognosamente stasera il razzismo è salito sull'altare, è stato il repentino commento di un parrocchiano su Facebook che ha fatto scoppiare il caso, rimbalzato sui giornali locali e sui media nazionali nel giorno in cui nel carcere romano di Regina Coeli papa ...