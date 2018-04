L’allergia al sesso purtroppo esiste davvero

gqitalia

(Di giovedì 5 aprile 2018) L’incompatibilità tra partnere non solo per differenze inconciliabili di carattere, cultura o convinzioni: può anche inserirsi un motivo molto, molto più intimo. Sembra assurdo, ma un’allergia aleccome. Fortunatamente è rara, ma non è una leggenda inventata per chiudere una relazione. A spiegarne natura e forme ci ha pensato una sessuologa, Lindsey Doe, subito ripresa da alcune testate UK come DailyMail, The Sun, DailyStar. I sintomi sono quelli ‘classici’ da reazione, che vanno dal bruciore e dolore in zona genitale a qualcosa di più pericoloso come l’aumento della frequenza cardiaca, il respiro affannoso, sudorazione, vomito e diarrea, fino alla perdita di coscienza. Se uno di questi sintomi compare dopo un rapporto sessuale, specie se il partner è nuovo, potrebbe trattarsi di un caso di allergia particolare, quella allo sperma, ...