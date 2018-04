L' ad tech | com' è e come sta cambiando Focus sui nuovi trend a Programmatic Day | s | 2018

ECOVACS lancia in Italia il nuovo DEEBOT 900 - con funzioni high-tech e prezzo competitivo : ECOVACS ROBOTICS lancia in Italia DEEBOT 900, il nuovo robot aspirapolvere che promette funzionalità ad alta tecnologia a un prezzo competitivo: ecco caratteristiche tecniche, funzioni e prezzo. L'articolo ECOVACS lancia in Italia il nuovo DEEBOT 900, con funzioni high-tech e prezzo competitivo proviene da TuttoAndroid.

Spotify ha vinto - per ora - la sua scommessa : la sua Ipo 'fai-da-te' è la terza più grande del mondo tech : ... se non vendere, utilizzare le plusvalenze per aumentare i diritti pagati ai propri artisti, spesso protagonisti di malcontenti per gli scarsi guadagni derivanti dallo streaming. L'atipicità della ...

PONtechIANALE/ Sabato 31 tutti alla festa vintage sulla neve con i commercianti : Spettacoli collaterali, presentazione della giuria.Alle 14,30: via alla discesa ufficiale dei candidati di fronte alla giuria nelle categorie: bob, sci, snowboard, gruppiAlle 16,30: premiazioni, ...

Palermo : Sinistra Comune punta a una città hitech - rete wifi nella zona del tribunale : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Dotare Palermo di una rete wifi gratuita al fine di renderla davvero una "città hi tech". Con questo obiettivo i consiglieri comunali di Sinistra Comune Marcello Susinno, Giusti Catania, Barbara Evola e Katia Orlando, hanno depositato la richiesta "per l'installazione

Economia del mare - al via la missione commerciale 'Blue tech' : Una fitta agenda di incontri bilaterali oltre 150 di affari tra imprese e ricercatori italiani del settore dell' Economia del mare e una delegazione di imprenditori americani, con l'obiettivo di sondare nuove forme di collaborazione nel campo delle tecnologie marine. Il tutto si è svolto nella giornata di lunedì ...

Comincia la caccia all'Orient Express. In Uruguay il campionato compie il giro di boa : sfida tra techeetah e Mahindra : PUNTA DEL ESTE - Il campionato delle monoposto elettriche arriva al giro di boa dall'altra parte del mondo. Si corre in Uruguay, in Sudamerica. In una località balneare rinomata, Punta...

Reggio Calabria : all'Università per Stranieri 'Dante Alighieri' attivato il Master 'Information Communication technology - ICT - ' : I percorsi FOCUS afferenti al Master in "ICT" sono i seguenti: Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione per la Scienza dei Dati , DATASCIENCE, ; Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione per ...

Roma. Parte "Libri Come" con 10 autori in 10 biblioteche : ... Biblioteca Aldo Fabrizi Via Treia 14, 00156 Roma Roberto Emanuelli Davanti agli occhi, Rizzoli Bibliocaffè Letterario Via Ostiense 95, 00154 Roma Eraldo Affinati Tutti i nomi del mondo , Mondadori ...

Le tech company americane pronte a rimpatriare un tesoro miliardario : Un fiume di liquidità. E’ quella che almeno ventisei multinazionali hi-tech americane custodiscono in Europa e in altri paesi del mondo e che potrebbero presto far rientrare alla base grazie alla riforma fiscale voluta da Donald Trump. Parliamo di miliardi di dollari posseduti da società tra le più note del settore e che hanno ingenti somme cash Ol...

Ecommerce - fintech e polizze auto : come cambiano le Poste : Un nuovo piano di distribuzione dei pacchi, pagamenti digitali e più offerta assicurativa sono i pilastri del piano industriale di Poste

Ecommerce - fintech e polizze auto : come cambiano le Poste : Meno lettere, più consegne di pacchi dell’Ecommerce. Più ricavi da pagamenti digitali. Nuove assicurazioni per auto, infortuni e per le piccole imprese. Sarà questo l’assetto di Poste italiane al 2022. Il nuovo piano industriale prevede 2,8 miliardi di euro di investimenti nei prossimi cinque anni per assicurarsi quote di mercato di rilievo nella distribuzione dello shopping online, nelle nuove forme di pagamento senza contante e nel mercato ...

BB Biotech " La competenza negli investimenti alla base del successo : Una politica dei dividendi pienamente sostenibile Il Cda ha proposto all'assemblea generale il pagamento di un dividendo ordinario di 3,30 Chf per azione. Una politica di remunerazione degli ...

Maire Tecnimont - nuove commesse nel core business technology-Driven : Teleborsa, - Maire Tecnimont S.p.A. si è aggiudicata, tramite sue controllate, commesse per un valore complessivo pari a circa 315 milioni di dollari per licensing, servizi di ingegneria, attività EP ,...

Maire Tecnimont - nuove commesse nel core business technology-Driven : Maire Tecnimont S.p.A. si è aggiudicata, tramite sue controllate, commesse per un valore complessivo pari a circa 315 milioni di dollari per licensing, servizi di ingegneria, attività EP , Engineering ...