L’accordo Sky-Mediaset fa felici tutti Ma restano tre piccole questioni

SKY E OPEN FIBER/ Dopo L’accordo con Mediaset la risposta di Tim può passare da Mediapro : Sky e OPEN FIBER, l'accordo, insieme a quello con Mediaset, chiama a una risposta di Tim, che potrebbe passare da un dialogo con Mediapro sui diritti tv del calcio(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:26:00 GMT)

L’accordo Sky-Mediaset cambia i piani di Mediapro - ed entra in gioco l’Antitrust : Dopo l'intesa tra i due broadcaster gli spagnoli frenano e ripensano il bando di gara, mentre l'Antitrust è pronta a vigilare. E sullo sfondo l'idea del canale di Lega. L'articolo L’accordo Sky-Mediaset cambia i piani di Mediapro, ed entra in gioco l’Antitrust è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L’accordo tra Sky e Mediaset Serie tv - sport - calcio - cinema : così cambierà l’offerta digitale : L’idea del pacchetto d’ingresso senza decoder o parabola: quanto costerà, l’assistenza ai clienti, la tv sulla fibra

Cosa c’è nelL’accordo tra Sky e Mediaset : Diversi canali di Mediaset Premium finiranno su Sky, che creerà un'offerta anche sul digitale terrestre: hanno fatto pace, insomma The post Cosa c’è nell’accordo tra Sky e Mediaset appeared first on Il Post.

5 considerazioni sulL’accordo tra Sky e Netflix : La notizia dell’accordo tra Sky e Netflix, ribattezzato con l’inquietate nome di SkyNet, ha scosso il settore dell’intrattenimento televisivo fino alle fondamenta, scatenando il dibattito sugli scenari futuri. La prospettiva di poter avere tutti i contenuti più visti e interessanti riuniti sotto un unico tetto è senza dubbio una novità positiva per i consumatori, che di certo non apprezzano l’incredibile frammentazione a cui è sottoposto oggi il ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in tv : confermato L’accordo saltato tra Sky ed Eurosport - Giochi oscurati via satellite! : A pochissimo dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 un colpo di scena inatteso: mancato l’accordo fra Eurosport e Sky e cambio di programma improvviso nella trasmissione delle Olimpiadi. Gli abbonati alla piattaforma di Sky non potranno seguire le trasmissioni sul darsi in Corea del Sud, come è già successo per le prime partite di curling della notte appena scorsa. Ricordiamo che Eurosport si è aggiudicata i ...