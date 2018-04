La Tv iraniana censura le mammelle della lupa nello stemma della Roma

La tv di Stato iraniana censura le mammelle della lupa di Roma : Le mammelle? Scandalose, pure se si tratta di quelle della mitologica lupa capitolina che allatta i gemelli Romolo e Remo. E persino se sono disegnate nel logo della As Roma.Almeno questa deve essere l'idea passata in testa ai vertici della tv di Stato che ieri sera hanno ben pensato di oscurare n parte il disegno alle spalle dell'ospite invitato sul terzo canale per commentare la partita tra Roma e Barcellona.I social network si sono scatenati, ...

La tivù iraniana censura le mammelle della lupa capitolina nel logo della Roma : La tv di Stato iraniana ha censurato le mammelle della lupa capitolina, nel logo della AS Roma, durante la copertura della partita di Champions League con il Barcellona, scatenando l’ironia sui social media. Il terzo canale in particolare, ha oscurato la parte del logo in cui i gemelli fondatori della città, Romolo e Remo, vengono allattati dalla l...

La tv iraniana censura le mammelle della lupa capitolina : La tv di Stato iraniana ha censurato le mammelle della lupa capitolina, nel logo della AS Roma, durante la copertura della partita di Champions League con il Barcellona, scatenando l'ironia sui social ...

La tv iraniana censura il logo della Roma : «pixellate» le mammelle della Lupa : Incredibile caso di censura in Iran: la tv di Stato persiana ha addirittura censurato le mammelle della Lupa capitolina, nel logo della AS Roma, durante la copertura della partita di Champions League...

Barcellona-Roma - mammelle della lupa censurate dalla tv iraniana - bufera sui social network : mammelle della lupa capitolina, nel logo della AS Roma , censurate dalla tv di stato dell' Iran . È successo durante la copertura della partita di Champions League con il Barcellona. Sui social ...