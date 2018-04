La tv di Stato iraniana censura le mammelle della lupa di Roma

La polizia iraniana ha arreStato a Teheran 29 donne perché si sono tolte il velo in pubblico per protesta : La polizia iraniana ha arrestato a Teheran 29 donne perché si sono tolte in pubblico, per protesta, il velo: la loro azione era diretta contro il regime e contro le regole di abbigliamento imposte alle donne – anche straniere – The post La polizia iraniana ha arrestato a Teheran 29 donne perché si sono tolte il velo in pubblico per protesta appeared first on Il Post.