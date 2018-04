La stampa inglese senza pietà contro Guardiola

Colin Firth e il tradimento della moglie con il giornalista dell’Ansa - la stampa inglese sulle forze dell’ordine italiane : “Parrucchieri idioti e pettegoli” : Prima la denuncia per stalking, poi la confessione di un rapporto sentimentale con lo stalker. Nelle ultime ore ogni tabloid di lingua anglofona sta parlando dello scandalo in casa Colin Firth . Protagonista la moglie Livia Giuggioli, 48 anni, con la quale il 57enne attore britannico è sposato dal 1997, dopo essersi conosciuti su un set cinematografico. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, un anno fa la Giuggioli, assieme al ...

Elezioni - la stampa inglese torna a prendere in giro Berlusconi : “Bandito dai pubblici uffici ma vuole tornare premier” : Silvio Berlusconi torna a guidare il centrodestra tra strafalcioni e battute più o meno riuscite, e la stampa britannica torna a prenderlo in giro . Con un video da un minuto e mezzo pubblicato online, la Bbc si concentra sull’ennesima ritorno in campo del leader di Forza Italia. Un filmato dal titolo ironico: Il consiglio di Berlusconi alla Bbc per una stretta di mano. Nel video, infatti, Berlusconi rimprovera la giornalista del network ...

'Chelsea - di male in peggio : ora Conte è a rischio'. La rassegna stampa inglese : Sprofondo Blues. È il momento più difficile dell'esperienza di Antonio Conte in Inghilterra: il suo Chelsea è incappato , per la prima volta nel 2017-2018, in due sconfitte consecutive in Premier ...