La Sicilia e i furbetti della legge 104 “Adozioni per andare in pensione” 

(Di giovedì 5 aprile 2018) Che a Palermo il 40 per cento delle assenze dal posto di lavoro si registrino il lunedì, contro il 29media nazionale, era già emerso qualche anno fa. Così come sempreno è il caso più clamoroso di abuso in nome104, con ben 500 dipendenti finiti sotto inchiesta ad Agrigento per avere usufruito, senza averne diritto, dei be...