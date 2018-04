La puntata di Don Matteo 11 del 5 aprile “dimezzata” | quando andranno in onda gli ultimi

Don Matteo 11 dodicesima puntata : anticipazioni 5 aprile 2018 : DON Matteo 11 dodicesima puntata. Il nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1 è fissato per giovedì 29 marzo 2018 con la dodicesima puntata. Terence Hill veste ancora una volta i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana in Don Matteo 11. Ecco di seguito le anticipazioni sulla dodicesima puntata. Leggi anche: TUTTO SU #DONMatteo11 | DOVE VEDERE LE PUNTATE Don Matteo 11 dodicesima puntata: ...

Don Matteo 11 – Dodicesima puntata del 5 aprile 2018 – Anticipazioni e trama. : E sono 11, pressochè un record per una fiction a lunga serialità. E gli ascolti sono sempre altissimi, un vero record per una lunga serialitù. Una media di oltre 6 milioni di telespettatori e uno share medio intorno al 28%. Questa sera nuove avventure, la Dodicesima puntata di Don Matteo, la popolare fiction di Raiuno […] L'articolo Don Matteo 11 – Dodicesima puntata del 5 aprile 2018 – Anticipazioni e trama. sembra essere il primo su Un ...

Uomini e Donne puntata di Oggi 05 aprile 2018 : Nicolò Brigante ed il bacio a Virginia! : La Puntata Uomini e Donne Classico si concentra sul percorso di Sara Affi Fella e Nicolò Brigante. La tronista riccia inizia a fidarsi sempre di più di Luigi. Nicolò insegue Marta dietro le quinte! Uomini e Donne: Sara Affi Fella chiarisce con Luigi! Maria De Filippi manda in onda l’esterna di Sara e Luigi. La volta scorsa i due hanno discusso animatamente perchè lui era convinto di non piacere alla tronista. ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 04/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Tina e i suoi corteggiatori. In due brevi video di presentazione Gigetto cerca di conquistare l’attenzione della nostra bionda opinionista. In studio entra un misterioso regalo da parte di Gemma. Fa la sua comparsa il cartonato di un Barbapapà. Tra le risate generali del pubblico, Tina invita la produzione a far sparire tutto. Gigetto, dopo essersi presentato, conquista la pista da ballo in una ...

Forum trash - rissa tra donne : volano insulti - lacrime e urla in diretta. Cosa è successo in puntata : Prima di Pasqua, Forum ci ha regalato una puntata ad alto tasso di trash grazie a Luisa e Adriana , rispettivamente moglie e madre di Pino al centro di una vera e propria rissa tra donne durante il ...

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata 5 aprile : Cecchini s’improvvisa ciclista : Dopo i primi dieci episodi (i cui ascolti restano strepitosi di settimana in settimana, segnando ogni volta un grande successo), giovedì 5 aprile alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie sulle peripezie del sacerdote interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi – sempre con Spoleto a fare da sfondo – così come, allo stesso tempo, ogni ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 03/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Ida e Riccardo. Dopo i malintesi della scorsa puntata, in cui Ida aveva abbandonato lo studio, oggi assistiamo ad un momento molto importante per il loro percorso: Riccardo la raggiunge e un bellissimo bacio suggella la riappacificazione. Emilio prende parola, annunciando che grazie a Uomini e Donne ha preso contatti con una signora e non continuerà a partecipare al programma. Al centro dello ...

Furore 2 - ottava e ultima puntata : Saro e Franco si ricongiungeranno alle donne che amano? : Furore 2 giunge alla sua ultima puntata, ma i colpi di scena non mancheranno di certo. Giuseppina manda all’aria il suo matrimonio con Saro. Marisella e Giovanna ricominciano un’altra vita a Napoli. Ed eccoci arrivati all’ottava e ultima puntata della fiction di Mediaset Furore 2: i colpi di scena in questa ultima puntata non mancheranno e i fan sono ansiosi di sapere cosa accadrà alla famiglia Licata e alle due storie ...

Uomini e Donne puntata di Oggi 03 aprile 2018 : Nilufar si sbilancia con un corteggiatore! : In questo video vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata Uomini e Donne Classico. Nilufar si apre con i corteggiatori, mentre Sara non si fida di Lorenzo! Quest’ultimo va via adirato! Uomini e Donne: Nilufar Addati fa adirare Nicolò Ferrari! Maria De Filippi saluta tutti gli opinionisti e fa entrare in studio i corteggiatori di Tina Cipollari. Dopo un divertente siparietto, la conduttrice fa accomodare sulle ...