La prof italiana da ' Nobel'

La missione della prof essoressa italiana 'Un mese in Antartide per studiare i cambiamenti climatici' : ... oltre a promuovere il ruolo e la visibilità delle donne all'interno del mondo scientifico, il progetto vuole infatti focalizzarsi sulla lotta ai cambiamenti climatici unendo scienza e comunicazione'.

“Addio - grande”. Lutto in Rai : il ‘signore’ della domenica se ne va. Presenza elegante e prof essionale - e quella frase che è entrata di diritto nella storia della tv italiana : Lutto nel mondo del giornalismo. È deceduto questa notte all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni. Un pezzo di storia del giornalismo partenopeo. Era esperto anche di archeologia: un programma che ha seguito per anni e amava molto era “L’occhio del Faraone”. Tra le sue conduzioni anche l'”Emigrante”. Avrebbe compiuto 84 anni a maggio. È morto a causa di una grave ...

Istat : economia italiana mantiene un profilo espansivo : 06/03/2018 11:21 "In un quadro economico internazionale positivo caratterizzato dal miglioramento del commercio internazionale, l'economia italiana mantiene un profilo espansivo". Nella sua nota mensile, l'Istat sottolinea come l'indicatore anticipatore sia stabile su livelli elevati confermando, per i prossimi mesi, il ...