La nuova strategia dei palestinesi 

Napoli - la nuova strategia di Sarri per lo scudetto : Il Tricolore torna un concetto tabù a Castel Volturno, sostituito dal record di punti in Serie A da portare a casa: è questa la mossa del tecnico toscano per scuotere i suoi

Mutui - la nuova strategia delle banche : finanziare più dell’80% del capitale : Negli ultimi anni il mercato dei Mutui è stato sostenuto soprattutto dalle operazioni di surroga che ora però stentano a tenere il passo. Per cercare nuove fonti di redditività le banche ora vogliono aggredire soprattutto la fascia di prodotti che finanzia una quota compresa fra l’80% e il 90% del capitale...

ING inaugura la nuova strategia investimenti con MYMoneyCoach - il consulente digitale per il risparmio gestito : Allo scopo di avvicinare i clienti al mondo degli investimenti e in linea con la filosofia di ING orientata alla semplicità e alla volontà di offrire ai propri clienti opzioni di scelta consapevoli, ...

Amazon cambia le tariffe per le spedizioni veloci : ecco la nuova strategia del colosso : cambiamento importante per Amazon che ha tagliato le tariffe per le consegne veloci. La notizia è sicuramente ben accolta considerando che le spedizioni in 1 giorno lavorativo erano arrivate a costare ...

Fabrizio Corona torna in carcere?/ Ultime notizie - la nuova strategia per aggirare le richieste del giudice : nuova foto su Instagram per Fabrizio Corona, che potrebbe presto tornare in carcere per non avere seguito le richieste del giudice del Tribunale di Sorveglianza.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 08:26:00 GMT)

Scorporo della rete - manager e nodo dividendi. Genish svela la nuova strategia di Telecom : Appuntamento cruciale con il mercato, oggi, per la digiTim - la Tim in formato digitale - di Amos Genish. L'amministratore delegato chiamato da Vincent Bolloré a risollevare i destini della Telecom ...

Acer presenta la nuova strategia dedicata al gaming : Il mercato gaming in Italia è in crescita e per Acer il 2018 sarà un anno di grande focus per elevare la propria brand awareness nel gaming.Ecco il comunicato ufficiale:Ai casual gamer Acer propone prodotti a brand Acer gaming mentre Predator è IL BRAND dedicato agli hardcore gamers. Le piattaforme Predator rappresentano uno stile di vita oltre ad offrire una migliore gaming experience grazie alla ricerca continua dell'azienda verso il design e ...

Turismo : Musumeci - in Sicilia serve nuova strategia - non si vive di rendita : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - "A due mesi dall'insediamento ci stiamo interrogando come Governo regionale su quello che è possibile fare, su quello che non è stato fatto e su quello che è stato fatto male. Abbiamo capito di non poter vivere di rendita: il turista non si aspetta, va cercato a casa p

Turismo : Musumeci - in Sicilia serve nuova strategia - non si vive di rendita : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) – “A due mesi dall’insediamento ci stiamo interrogando come Governo regionale su quello che è possibile fare, su quello che non è stato fatto e su quello che è stato fatto male. Abbiamo capito di non poter vivere di rendita: il turista non si aspetta, va cercato a casa propria. serve una nuova strategia turistica, abbiamo la materia prima ma abbiamo perso alcuni appuntamenti importanti”. A ...

Educazione finanziaria : ecco la nuova 'Strategia nazionale' italiana : All'interno del ministero dell'Economia viene istituito un "Comitato nazionale per la diffusione dell'Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale", presieduto da Annamaria Lusardi e composto da 11 accademici o esperti ...

Trump - ennesima spallata a Obama : nuova strategia nucleare. Russia e Cina nel mirino : Teleborsa, - Lo aveva promesso. E non si può certo dire che non lo stia mettendo in pratica. A colpi di nuove misure e leggi, Donald Trump continua l'opera di smantellamento di quanto Barack Obama ...

Trump - ennesima spallata a Obama : nuova strategia nucleare. Russia e Cina nel mirino : Lo aveva promesso. E non si può certo dire che non lo stia mettendo in pratica. A colpi di nuove misure e leggi, Donald Trump continua l'opera di smantellamento di quanto Barack Obama aveva costruito ...

Iran : la nuova strategia nucleare degli USA “avvicina l’umanità alla distruzione” : Secondo il ministro degli Esteri Iraniano la nuova politica nucleare militare statunitense “avvicina l’umanità alla distruzione“. Questa politica “si traduce in una crescente dipendenza dalle bombe atomiche, in violazione del TNP“, il trattato di non proliferazione nucleare. “L’ostinazione di Trump nell’affossare” l’accordo sul programma nucleare Iraniano “emana dalla stessa ...

Cina teme nuova strategia nucleare Usa : 8.46 La Cina ha espresso la sua forte opposizione alla nuova strategia nucleare con cui gli Usa si propongono di rafforzare la propria deterrenza bellica. Il ministero della Difesa cinese ha detto che il documento preparato dal Pentagono statunitense specula sulle intenzioni cinesi ed esagera la minaccia della sua potenza nucleare."Speriamo che gli Usa comprendano l'intento strategico della Cina e abbiano una visione corretta della difesa ...