La Mercedes | Bottone magico? No | gestione della potenza

gazzetta

: ?? Il bottone delle #Mercedes per erogare una quantità di cavalli extra, usato in qualifica, per qualcuno è irregola… - UNIBET_IT : ?? Il bottone delle #Mercedes per erogare una quantità di cavalli extra, usato in qualifica, per qualcuno è irregola… - TutteLeNotizie : Mercedes: 'Il bottone? È gestione della potenza' - thexeon : Mercedes: 'Il bottone? È gestione della potenza' -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Lo chiamano "ile dicono si attivi in qualifica, quando Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno bisogno di più cavalli per stare davanti a tutti. Ma esiste? Si e no. No, ...