La Juventus dei record scopre la fine del ciclo | dirigenza compresa

Roma e Juventus - è fallimento per il calcio italiano : fuori già all’andata dei quarti di finale : Probabilmente si è conclusa oggi l’avventura in Champions League delle squadre italiane, al momento Roma e Juventus hanno pochissime chance di superare il turno ed approdare in semifinale. Nella giornata di oggi sconfitta per 4-1 contro il Barcellona, due autogol condannano la squadra di Di Francesco, poi Umtiti e Suarez chiudono definitivamente i conti, in gol Dzeko che però difficilmente può servire per la qualificazione. Percorso ancora ...

Il Real Madrid ha battuto 3-0 la Juventus nell’andata dei quarti di finale di Champions League : La Juventus ha perso 3-0 contro il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale di Champions League giocata stasera a Torino. Per la Juventus l’incontro si è complicato fin dall’inizio, con il Real Madrid che è andato in vantaggio al The post Il Real Madrid ha battuto 3-0 la Juventus nell’andata dei quarti di finale di Champions League appeared first on Il Post.

Juventus-Real Madrid - Nadal non si fida dei bianconeri : Juventus-Real Madrid, si avvicina la gara di Champions League valida per l’andata dei quarti di finale. Rafa Nadal, insieme alla Nazionale spagnola di Coppa Davis, è stato ospite del programma ‘El Transistor’ ed ha parlato così della partita: “E’ una sfida molto aperta anche se il Madrid è migliorato molto e ha il morale alto. I dettagli possono cambiare tutto. Alcuni giocatori hanno attraversato periodi complicati ma ora sono tutti ...

Champions League - Juventus-Real Madrid : la data e l'orario dell'andata dei quarti. Il programma completo e gli orari - novità Canale 20 in Tv : La partita sarà trasmessa anche in diretta tv su Mediaset Premium , a pagamento, , in diretta streaming su Premium Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito la data, il programma ...

Calcio - Champions League 2018 : Juventus alla prova dei Galacticos - Allegri pregusta la rivincita di Cardiff : Vendicare Cardiff e mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. La Juventus si appresta a sfidare il Real Madrid all’Allianz Stadium nel match in programma martedì 3 aprile, che vedrà fronteggiarsi, nell’andata dei quarti, le due finaliste della passata edizione della Champions League. Brucia ancora in casa bianconera la disfatta che si concretizzò in un secondo tempo da incubo, quando Ronaldo e compagni misero alle corde la ...

Champions League - Juventus-Real Madrid : la data e l’orario dell’andata dei quarti. Il programma completo e gli orari - novità Canale 20 in Tv : Martedì 3 aprile, all’Allianz Stadium di Torino, si giocherà Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. La rivincita della Finale di Cardiff dell’edizione precedente andrà in scena, dunque, sul rettangolo di gioco torinese ed i bianconeri cercheranno un pronto riscatto provando a regalare una gioia ai propri tifosi in vista della durissima trasferta della prossima settimana al Santiago ...

Juventus-Real Madrid in tv - come vederla gratis e in chiaro. C’è il nuovo Canale 20. L’orario e il programma dei quarti di Champions League : Martedì 3 aprile si giocherà Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita epocale, fondamentale per la stagione di entrambe le squadre: le merengues partiranno con i favori del pronostico nella rivincita della Finale della passata edizione della massima competizione continentale, i bianconeri cercheranno un pronto riscatto e proveranno a ...

Champions League - ecco come arrivano Juventus e Real Madrid all'andata dei quarti : La grande sfida sta per arrivare: Juventus-Real Madrid, dopo l'ultimo faccia a faccia nella finale di Cardiff di meno di un anno fa. Rivincita bianconera o conferma blanca ? Sarà sicuramente una super ...

Juventus-Milan 3-1 - una grande prova dei rossoneri non basta : Donnarumma sbaglia - i bianconeri mettono le mani sul tricolore : Un grande Milan all'Allianz Stadium non basta: vince la Juventus per 3-1, risultato molto punitivo per i rossoneri, e i bianconeri allungano le mani sullo scudetto. Ora i punti di vantaggio sul Napoli ...

Juventus-Milan - Serie A : pullmino dei rossoneri assalito da quattro ultrà : Brutto episodio alla vigilia di Juventus-Milan, big match valido per la 30^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Il pullmino con a bordo parte dello staff dei rossoneri, infatti, è stato preso a sprangate mentre era fermo al semaforo di corso Scirea, all’angolo con corso Vercelli. quattro ultrà a volto coperto e con sciarpe bianconere hanno rotto un finestrino e hanno spaventato lo staff a bordo, fortunatamente l’autista e le due ...