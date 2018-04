La Geografia si illumina a festa per la Notte Europea

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Come in tutta l’Europa i ricercatori e gli appassionati di, assieme ed in mezzo al pubblico (a partire dal pomeriggio e fino afonda di venerdì 6 aprile), in una straordinaria “mobilitazione” continentale, faranno conoscere concretamente e con esperienze organizzate in piazza, in aula o in strada i recenti sviluppi dellae del “mestiere del geografo”. Fare oggisignifica infatti studiare, rappresentare e proporre soluzioni ai problemi dell’ambiente, del paesaggio e della gestione del territorio; conoscere, tenendole assieme, le tante dimensioni del mondo contemporaneo: da quella del vissuto individuale di tutti i giorni arrivando, con passaggi di scala (una delle speciali chiavi di lettura della), fino alle dimensioni più ampie, come quella globale. Tutte e tutti noi siamo “immersi” in una rete dagli innumerevoli nodi: ciò che ci succede può ...