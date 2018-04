La Francia sostiene la candidatura del Marocco per il Mondiale 2026

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) La Federcalcio francese è favorevole alladelper l’organizzazione deldel 2022. Lo ha affermato il presidente della Fff Noel Le Graet in un’intervista al quotidiano ‘L’Equipe’. “Lanon può esprimere che un pensiero ma potrebbe dare una spinta all’Europa per scegliere il– ha dichiarato – Non vedo come non sostenere un paese vicino al nostro, l’Africa ha organizzato solo unnella propria storia, non è tanto”. Oltre alin lizza per la Coppa del Mondo delc’è lacongiunta Usa/Canada/Messico. La sede dei Mondialiverrà scelta il 13 giugno a Mosca, alla vigilia dell’inizio della Coppa del Mondo in Russia. L'articolo Laladelper ilsembra essere il primo su CalcioWeb.