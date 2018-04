La Dottoressa Giò 3 si farà | la conferma di Barbara d’Urso

Barbara D’Urso : «A breve tornerà la Dottoressa Giò». Le dichiarazioni del produttore : Barbara D'Urso Tempo di revival per Barbara D’Urso. Mentre si accinge a ritornare in prime time con il Grande Fratello (qui le ultime news), programma che aveva condotto per l’ultima volta nel 2004, la padrona di casa di Pomeriggio Cinque e Domenica Live è pronta anche per tornare sul set della fiction che le ha dato grande popolarità, ovvero La Dottoressa Giò. E se i rumors riguardo al sequel si rincorrevano già da tempo, a ...

Barbara d’Urso : svelati i retroscena sulla fiction La Dottoressa Giò : La Dottoressa Giò: le anticipazioni sulla fiction di Barbara d’Urso Qualche mese fa è stata lanciata una clamorosa indiscrezione, che ha acceso gli animi in rete: Barbara d’Urso tornerà a recitare nella famosissima fiction La Dottoressa Giò insieme a nientepopodimeno che Patrick Dempsey. Una notizia, che ovviamente ha mandato al settimo cielo i tantissimi estimatori della conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, i quali si sono ...

