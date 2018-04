La denuncia di Nicchi | ' Buste con pallottole alla sede dell' Aia'

La denuncia di Nicchi : “Minacce di morte all’Aia. Arbitri in tribunale? Gravissimo” : "All'Associazione italiana Arbitri sono arrivati plichi con pallottole indirizzate a me, al vice presidente e Rizzoli", la denuncia di Nicchi L'articolo La denuncia di Nicchi : “Minacce di morte all’Aia. Arbitri in tribunale? Gravissimo” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Arbitri - Nicchi denuncia : «Pallottole per posta indirizzate a me e a Rizzoli» : Dagli insulti negli stadi alle minacce via posta «All'Associazione italiana Arbitri sono arrivati plichi con pallottole indirizzate a me, al vice presidente e al designatore Rizzoli. È un fatto nel ...