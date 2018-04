La Corte dei Conti boccia la gestione dell' accoglienza

Corte dei Conti : nuovi contratti agli statali troppo alti - bocciata la riforma Video : Dopo quasi 10 anni di attesa e dopo lunghe e farraginose trattative, tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione hanno un nuovo #contratto: tra dicembre 2017 e febbraio 2018 tutte le piattaforme di #rinnovo per ogni singolo comparto sono state chiuse positivamente. nuovi contratti con nuove regole di lavoro ma soprattutto, con aumenti salariali da troppo tempo fermi ed arretrati per il biennio 2016-2017 che è quello da cui parte il nuovo ...

Scuola - anche la Corte dei Conti è lapidaria sul rinnovo del contratto : Il contratto degli Statali sembrerebbe proprio non piacere a nessuno : per la Corte dei Conti è un'occasione sprecata, mentre i sindacati della Scuola parlano di "una sconfitta", in attesa della ...

Contratto statali - Corte dei Conti : “Rinnovo deludente - nulla per stimolare un aumento della produttività” : Il merito può attendere. Che il nuovo Contratto degli statali – rinnovato subito prima delle elezioni del 4 marzo – abbia abdicato al compito di stimolare la produttività del comparto pubblico era evidente già dal fatto che sono stati concessi aumenti medi di 85 euro al mese per tutti. Rinunciando a premiare maggiormente chi lavora meglio o di più. Ora si scopre che alla stessa conclusione è arrivata la Corte dei Conti , che pure ha ...

Indagine Corte dei Conti - interviene Territorio Ragusa : Il movimento politico Territorio Ragusa interviene in merito all' Indagine della Procura regionale della Corte dei Conti avviata al Comune

De Luca ‘coperto’ di monnezza - a Napoli Corte o contro gestione dei rifiuti : “Si muore - tutto uguale”. Lui replica : Con il lancio simbolico di sacchetti della spazzatura verso l’ingresso della sede della Regione Campania si è conclusa la manifestazione “Stopbiocidio” organizzata dal centro sociale Insurgencia e che ha visto a Napoli la partecipazione di migliaia di cittadini, studenti, attivisti, lavoratori e disoccupati. “Andiamo a riportare alle Istituzioni tutta la spazzatura che ci hanno lasciato – dicono i manifestanti – in questi anni non è ...

Migranti - Corte dei Conti : “Prima accoglienza costata 1 - 7 miliardi nel 2016. Dalla Ue contributo di soli 38 - 7 milioni” : La prima accoglienza, in Italia, nel 2016 è costata 1,7 miliardi di euro per 2.332 strutture. Il contributo dell’Unione europea alla spesa per l’accoglienza in Italia vale il 2,7% del totale: 38,7 milioni di euro. Sono le considerazioni contenute nella delibera della Corte dei Conti del 7 marzo sul sistema di prima accoglienza. Uno studio che si concentra sul triennio 2013-2016, sul quale ancora non sono sciolti tutti i dubbi rispetto al modo in ...