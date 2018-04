wired

: La collezione di moda per attivisti delle Pussy Riot - scoopscoop6 : La collezione di moda per attivisti delle Pussy Riot -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Il legame trae politica è sempre stato più forte di quello che si potesse pensare. Lo dimostra la recente esposizione T-Shirt: Cult – Culture – Subversion al Fashion & Textile Museum di Londra, che celebra la maglietta come protagonistapiù svariate lotte. Così come la nuovaperche le, le musiciste russe ormai da anni impegnate in una strenua opposizione alle politiche di Putin, hanno deciso di lanciare in collaborazione con Kultrab e 9cyka. T-shirt con la bandiera russa in cui il rosso viene declinato verso il rosa, con tanto di scritta Pussian Federation; ma anche calzettoni con l’arcobaleno Lgbt e ovviamente gli immancabili passamontagna, simboli della band, declinati nei più svariati colori. I capi in questione, con prezzi compresi tra i 20 e i 40 dollari, sono in vendita sullo shop online di MediaZona, la media company ...