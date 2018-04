La bella storia - tre 15enni 'eroi' per scelta salvano una 96enne da un incendio : Non ci sono solo adolescenti frivoli e inaffidabili la cui vita trascorre tra selfie e pericolose sfide demenziali on line. Rodolfo Fanni, Renato Saba e Lorenzo Fanari, ad esempio, sono tre quindicenni sardi giustamente saliti agli onori della cronaca conquistando il titolo di 'piccoli eroi' per aver salvato da un incendio una signora molto anziana, la 96enne Nicolina Loche. L'episodio è accaduto lunedì scorso, giorno di Pasquetta. rientravano ...

Adotta il cane più vecchio e malato del rifugio - la bella storia di Tristan e Shey è virale : Shey è un cagnolino di 14 anni con gravi problemi di vista e udito. Ma Tristan non si è fatto spaventare e lo ha scelto tra tanti cani più vivaci nel canile: voleva regalare proprio a lui una nuova famiglia.Continua a leggere

Chiede l’elemosina per strada e la comunità la difende. Una bella storia da Spoleto : La signora Maria Chiede l’elemosina nella città di Spoleto. È una signora minuta, riservata, che nel tempo si è fatta benvolere dalle persone del luogo. I negozianti della via che la signora frequenta le aprono volentieri le porte, chi passa ogni giorno di lì per recarsi al lavoro la saluta e le lascia qualcosa, gli abitanti dei dintorni le portano vestiti per i suoi quattro bambini. Il 17 gennaio 2018 è entrata in vigore l’ “Ordinanza per ...

La “ragazza con le tette quadrate” che ha scioccato il web : bella - con un corpo da urlo - eccola raccontare agli ammiratori i suoi problemi e quel difetto che la costringe ad affrontare prese in giro e imbarazzo. La sua storia (decisamente originale) : Sognava da sempre un corvo esplosivo dalle curve pronunciate, che la facesse sentire bella e apprezzata in ogni contesto. E pur di realizzare il suo obiettivo non si era tirata indietro nemmeno di fronte all’idea di sottoporsi a un intervento chirurgico, così da aumentare la taglia del suo seno e sembrare più attraente. Ma per Yulia Debbagkh, blogger russa famosa nel suo Paese per i contenuti pubblicati in rete e per il gran numero ...

“Me l’ha fatta troppo grossa”. Sonia Lorenzini senza freni : tremano i muri. La storia con Emanuele Mauti aveva fatto sognare : “La coppia più bella uscita da Uomini e Donne!” - ma le cose erano diverse. L’ex tronista spiattella la verità inconfessabile : Un amore nato dietro le telecamere, ma in cui tutti avevano creduto. Poi è arrivata la fine della storia e la delusione del pubblico di Uomini e Donne si tagliava con il coltello. Solo 10 mesi di relazione, non moltissimo, eppure Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti erano entrati nel cuore di tutti. Lo scorso dicembre hanno annunciato la fine della storia, ma tutto è rimasto avvolto nel più fitto mistero e nessuno sapeva i reali motivi del ...

La bella e la Bestia sono esistiti davvero e pure in Italia : ecco la loro storia : La favola de La Bella e la Bestia è tornata di recente in auge grazie ad un film con Emma Watson. Una favola che però a mio avviso insegna a bambine ed adolescenti una morale sbagliata, per questo motivo. Si tratta di una famosa fiaba europea, diffusasi in molteplici varianti. La prima versione edita fu quella di Madame Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, pubblicata in La jeune américaine, et les contes marins nel 1740. Altre fonti, invece, ...

“Vietato dire che i lager sono polacchi”. Netanyahu si ribella alla nuova legge : “La storia non può essere cambiata” : La camera bassa del parlamento polacco ha approvato un disegno di legge che prescrive fino a tre anni di carcere per chi assocerà l’aggettivo «polacchi» ai campi di sterminio nazisti come Auschwitz, operanti nella Polonia occupata durante la seconda guerra mondiale, e per chi attribuirà pubblicamente alla Polonia i crimini commessi dalla Germania...