Klaus Davi minacciato dal Boss | chiede aiuto a Fabri Fibra | J Ax e altri rapper

(Di giovedì 5 aprile 2018) 'Ri***ione patentato, stai attento perché farai una bruttissima fine, ti faremo trovare una bomba sotto la macchina .. prenderai fuoco ad Auschwitz', questi sono soltanto alcuni degli insulti presenti in un video recentemente caricato su YouTube dal noto giornalista e massmediologo #. La campagna di comunicazione dicontro la 'Ndrangheta La clip, caricata sul canale ufficiale del noto personaggio televisivo, è una vera e propria raccolta degli insulti e delle minacce che il giornalista ha ricevuto negli ultimi mesi, da parte di alcunidella 'Ndrangheta, sia in Calabria che in Lombardia. C'è un motivo ben preciso seè finto nell'occhio del mirino delle più importanti cosche della 'Ndrangheta: il giornalista infatti – che ormai da decenni gode di una significativa popolarita', soprattutto grazie alle sue numerose apparizioni televisive – attualmente ospite ...