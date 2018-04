KILLER SUICIDA A BRESCIA/ Cosimo Balsamo - la giustizia a nostra misura fa perdere la testa (e uccide) : Due morti ammazzati con fredda determinazione, un ferito e il KILLER, Cosimo Balsamo, che si SUICIDA. E' successo ieri nel BRESCIAno. Dov’è la giustizia? MAURIZIO VITALI(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 06:08:00 GMT)ENZO JANNACCI/ Cinque anni ancora insieme, di M. VitaliSocial, non facciamoci fregare il desiderio, di M. Vitali

Omicidio a Flero - ucciso un imprenditore.Il KILLER fugge e fredda un secondo uomo. Poi si suicida | La mappa : secondo una prima ricostruzione Cosimo Balsamo, pregiudicato di 67 anni, è entrato nel capannone della Sga e avrebbe gridato: «Mi hai rovinato». Poi gli spari e la fuga in auto. A Carpeneda, a 50 chilometri di distanza, il secondo delitto. Nel pomeriggio si è tolto la vita dopo essere stato intercettato

Omicidio a Flero - ucciso un imprenditore.Il KILLER fugge e fredda un secondo uomo. Poi si suicida : secondo una prima ricostruzione Cosimo Balsamo, pregiudicato di 67 anni, è entrato nel capannone della Sga e avrebbe gridato: «Mi hai rovinato». Poi gli spari e la fuga in auto. A Carpeneda, a 50 chilometri di distanza, il secondo delitto. Nel pomeriggio si è tolto la vita dopo essere stato intercettato

Brescia - il KILLER SUICIDA faceva parte della banda dei Tir : Cosimo Balsamo , il killer in fuga su una Bmw nera, che ha ucciso due persone nel Bresciano, nel 2009 era stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio perché ...

Paura nel Bresciano - 2 imprenditori uccisi Intercettato il KILLER - si è suicidato|Le foto : Secondo una prima ricostruzione Cosimo Balsamo, pregiudicato di 67 anni, è entrato nel capannone della Sga e avrebbe gridato: «Mi hai rovinato». Poi gli spari e la fuga in auto. A Carpeneda, a 50 chilometri di distanza, il secondo delitto. Nel pomeriggio terza conflitto a fuoco ad Azzano Mella

YOUTUBE - SPARATORIA IN SEDE SAN BRUNO - CALIFORNIA/ Ultime notizie video : KILLER è una donna - si è suicidata : YOUTUBE, spari in SEDE CALIFORNIA: ci sono feriti. Ultime notizie video: attentatore è una donna? Impiegati in fuga, polizia e ambulanze accorse sulla scena della SPARATORIA.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 23:51:00 GMT)

Terzigno : suicida il marito KILLER di Immacolata : stato trovato a Terzigno il corpo senza vita di Pasquale Vitiello, marito di Immacolata Villani, la donna di 31 anni uccisa ieri davanti alla scuola elementare dove aveva accompagnato la figlia. Il ...