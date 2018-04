Katherine Kelly Lang | Brooke Logan di Beautiful La diva si trasferirà in Australia?

Beautiful : news sul film di Thorsten Kaye e Katherine Kelly Lang : Tempo fa vi avevamo riportato la notizia di un nuovo progetto lavorativo per due dei protagonisti di Beautiful: il film “How To Climb A Tree“, scritto da Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e prodotto da Katherine Kelly Lang (Brooke Forrester). I lavori per la pellicola, che probabilmente si girerà in Italia, sono ancora in fase di pre-produzione ma, interrogato a riguardo, Thorsten ha raccontato che il coinvolgimento della collega è ...

Katherine Kelly Lang - la Brooke di Beautiful/ "Il mio personaggio? Donna sincera - moderna - che segue il cuore" : Katherine Kelly Lang, la Brooke Logan di Beautiful, deve molto al suo personaggio, che l'ha resa popolare in tutto il mondo senza mai stancare nel corso degli anni(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 16:43:00 GMT)

Beautiful news – Il film di Katherine Kelly Lang e Thorsten Kaye : Novità dal mondo di Beautiful! O meglio, da qualcuno degli attori che interpretano i personaggi della soap opera più amata e seguita di tutti i tempi. Stavolta non vi parlerò di anticipazioni sulle puntate che stanno andando in onda negli Stati Uniti, ma di un progetto che riguarda Thorsten Kaye e Katherine Kelly Lang: un film! Katherine Kelly Lang e Thorsten Kaye: da Beautiful a How to climb a tree Katherine Kelly Lang e Thorsten Kaye faranno ...