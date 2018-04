Kat Graham torna sul set | Bonnie Bennet di The Vampire Diaries ottiene un doppio ingaggio

optimaitalia

: #TVD #KatGraham torna sul set: #BonnieBennet di The Vampire Diaries ottiene un doppio ingaggio… - OptiMagazine : #TVD #KatGraham torna sul set: #BonnieBennet di The Vampire Diaries ottiene un doppio ingaggio… - vivianzykov : Kat Graham mi ricorda perché amo il corpo femminile, l’avete vista -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Il periodo di riposo è finito e Katsul set per un. Al momento per lei non si parla di serie tv ma di due pellicole le cui riprese la terranno impegnata nei prossimi mesi dopo quasi due anni dalla fine di The.La strega della famosa serie ama molto anche la musica e in questo periodo si è lasciata andare ai suoi interessi al di fuori della recitazione ma, a quanto pare, per lei è arrivato il momento dire sul set proprio a partire dall'impegno con Netflix annunciato proprio qualche ora fa.Katha firmato per recitare in Christmas Calendar firmata Netflix e diretta da Bradley Walsh. Quincy Brown è stato scelto per interpretare l'interesse amoroso dinel film che sta producendo Brad Krevoy. Il film porterà sulla piattaforma streaming le vicende di Abby Sutton (), un'aspirante fotografa che eredita un magico ...