Juventus news Dall' Inghilterra | Emre Can conferma a Khedira la sua voglia di bianconero

News Juventus - ottime notizie in vista del Real Madrid : gli ultimi aggiornamenti : News Juventus, le ultime novità. Dal Milan, al Real Madrid. Dalla soddisfazione per il successo contro i rossoneri, alla concentrazione per la sfida con le “merengues”. La Juventus ha trascorso così la Pasqua: recuperando dalle fatiche di sabato sera e focalizzandosi sul prossimo impegno, che già martedì la vedrà in campo all’Allianz Stadium, opposta a Cristiano Ronaldo e soci. I bianconeri si sono ritrovati già questa mattina a Vinovo, ...

Juventus - Milan segui la diretta per blastingnews.com Video : 8 1': Fallo di Kessiè su Pjanic...Batte lo stesso...Khedira in fuorigioco SECONDO TEMPO: Dybala batte il calcio d'avvio del secondo tempo verso Pjanic SOSTITUZIONE #Juventus: Esce Lichtsteiner ed entra Douglas Costa Fanno ritorno in campo ora le due squadre! Parte subito forte il Mlan, ma è la Juventus che trova il gol in apertura con Dybala che tra le linee riceve un pallone prezioso e con il sinistro beffa con un rimbalzo ...

Juventus news - ecco come stanno Alex Sandro e Chiellini : Le condizioni di entrambi migliorano: lo staff bianconero è fiducioso di recuperarli per la Champions Napoli calcio, Mertens: "Contro la Juventus sarà una finale"

Juventus news - Higuain rivela : "Stavo per smettere" : Il Pipita ritrova la Nazionale argentina: "Sono felice di essere tornato. Mi mancava molto e adesso voglio sfruttare l'occasione"

Juventus news - ora gli infortuni sono un problema : Dopo Chiellini, le cui condizioni non sono tuttavia gravi, si ferma Alex Sandro per un guaio muscolare: il brasiliano a rischio per Milan e Real

Juventus news - Dybala recuperato. In panchina con il Torino : La Joya ha ripreso ad allenarsi con i compagni: la sua convocazione per il derby della Mole è pressoché scontata. Diverso il discorso per Matuidi, per il quale servirà più pazienza

Kane alla Juventus?/ Calciomercato news - bomba dalla Spagna : pronti 250 milioni per l'attaccante del Tottenham : Una bomba di Calciomercato in arrivo dalla Spagna: la Juventus sarebbe pronta a sborsare addirittura 250 milioni di euro per Harry Kane, prossimo avversario in Champions League(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:26:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - osservatori bianconeri volano in Turchia per Harun Tekin (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News, ultime legate alla squadra di Massimiliano Allegri: osservatori bianconeri volano in Turchia per seguire da vicino Harun Tekin nel match Bursaspor-Besiktas.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 03:27:00 GMT)

Infortunio Matuidi/ Juventus news - problema muscolare : il centrocampista a rischio per il Tottenham : Infortunio Matuidi, Juventus news: problema muscolare per il centrocampista, è a rischio per il Tottenham. Le ultime notizie sulle condizioni del calciatore francese in vista della Champions(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 15:56:00 GMT)

Infortunio Barzagli/ Juventus news - problemi al polpaccio durante il riscaldamento : risentimento muscolare? : Infortunio Barzagli, Juventus news: problemi al polpaccio durante il riscaldamento per il difensore centrale. risentimento muscolare? Si attendono gli esami per diagnosi e tempi di recupero(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 15:16:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - nel mirino Daniele Rugani della Juventus (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: spunta in difesa Daniele Rugani che Maurizio Sarri ha valorizzato all'Empoli e che alla Juventus non gioca.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 03:42:00 GMT)

Calciomercato Juventus / News - Howedes verso l'addio? (Ultime notizie) : Le ultime novità sul Calciomercato della Juventus: Howedes si allontana dai bianconeri, difficile che venga esercitata l'opzione di acquisto. Lichtsteiner torna in lista champions.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 03:22:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Emre Can : si prova a chiudere subito (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la Vecchia Signora prova a chiudere fin da subito l’operazione con Emre Can, che andrà in scadenza a giugno(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 14:36:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Han in estate : nuovo incontro ieri a Milano (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: nuovo incontro fra la Vecchia Signora e il Cagliari per il futuro del giovane attaccante ex-Perugia, Han(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:07:00 GMT)