Jovanotti | ' Gli innamorati sono la maggioranza | possiamo formare il governo'

Jovanotti riparte in tour con le 5 date di Torino : info biglietti - scaletta e anticipazioni : Jovanotti riparte in tour con le 5 date di Torino in programma al Pala Alpitour. L'artista di Oh, vita! è pronto per la leg piemontese del tour con il quale ha promosso il suo ultimo disco di inediti che conta sulla produzione di Rick Rubin e rilasciato il 1° dicembre scorso. Suoi suoi social, sono già comparse alcune anticipazioni su quello che sarà il tour da portare presso il palasport torinese, come i brani che ha deciso di inserire ...

Jovanotti ricorda Davide Astori con La terra degli Uomini : il suo addio al Capitano della Fiorentina : Jovanotti ricorda Davide Astori, Capitano della Fiorentina scomparso all'improvviso nella notte tra il 3 e il 4 marzo, mentre si trovava in trasferta con la sua squadra a Udine. L'artista di Oh, vita! ha condiviso il brano scelto dai Viola per l'ultimo saluto al compagno e Capitano, che ha lasciato questo mondo con la delicatezza con la quale ha vissuto, anche se sembra ancora tutto troppo inverosimile da accettare, soprattutto perché a 31 ...

Annunciati nuovi concerti di Jovanotti a Roma : info biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Jovanotti a Roma sono finalmente ufficiali. L'artista di Oh, vita!, reduce dalle tre date a Rimini, è pronto per raggiungere Firenze ma ha anche trovato il tempo per annunciare i nuovi appuntamenti con la sua musica al Palalottomatica di Roma. Sono due le date che Lorenzo Cherubini ha aggiunto al già farcito calendario degli appuntamenti Romani, quella del 1° e 2 maggio 2018. Con questa novità, diventano 10 le date che si ...

Da Baglioni a Eros e Jovanotti - i primi artisti per il live al San Paolo per Pino Daniele : Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Mario Biondi, Francesco De Gregori, Elisa, Emma, Giorgia, Jovanotti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti e Giuliano Sangiorgi: sono i primi nomi ...

“Eri così bello… Ti sei rovinato!”. Il ‘nuovo’ Marco Mengoni divide i fan. Tutti pazzi per la foto postata da Jovanotti - ma soprattutto tutti concentrati sul cambiamento drastico del cantante. Anche secondo voi era meglio prima? : Belle notizie per Marco Mengoni, che con Giorgia taglia un altro importate traguardo: il loro primo singolo, Come neve, è disco di Platino. Il brano è uscito il 1 dicembre 2017, dopo giorni e giorni di indizi sparsi sui social dei due artisti e fa parte di Oronero Live, l’album della cantante che contiene il best of del suo scorso tour, più alcune canzoni inedite, pubblicato 19 gennaio 2018. Per Marco, invece, quello ottenuto con ...

Bibi Ballandi è morto/ Il mondo della musica lo piange : da Mika a Jovanotti - "amico degli artisti e amico mio" : È morto Bibi Ballandi, il grande produttore della tv che seppe rivoluzionare lo spettacolo sul piccolo schermo: da Ballando con le stelle al rilancio di Fiorello(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 20:51:00 GMT)

Jovanotti - concerto Milano/ “Oh Vita” Tour - scaletta : anche volti noti tra gli spettatori (12 febbraio 2018) : Jovanotti, concerto al Forum di Assago: per il Tour di Ohi Vita, l'artista si esibirà per 12 concerti a Milano, dieci date sono già esaurite. La probabile scaletta.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 22:00:00 GMT)

Al via il tour di Jovanotti al Mediolanum Forum di Assago il 12 febbraio : info biglietti - ingressi e restrizioni : Il tour di Jovanotti al Mediolanum Forum di Assago il 12 febbraio apre la lunga stagione di concerti dell'artista di Oh, vita! che va così a supportare il suo ultimo disco di inediti rilasciato con la produzione di Rick Rubin. 12 le date che l'artista terrà nella grande arena alle porte di Milano, nelle quali non mancheranno sorprese per i numerosi fan che hanno deciso di prendere parte ai concerti che Lorenzo Cherubini ha concepito per il ...

Nuovi concerti di Jovanotti nel 2018 da Padova a Eboli : info biglietti in prevendita : Annunciati i Nuovi concerti di Jovanotti nel 2018. L'artista di Oh, vita! sarà ancora live per due Nuovi appuntamenti, a Eboli e Padova, con biglietti in prevendita a partire dalle ore 12 del 1° febbraio. Le due date si terranno il 28 maggio al Palasele di Eboli e il 12 giugno a Padova, all'Arena Spettacoli Padova Fiere. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Si aggiungono così due Nuovi ...

Jovanotti - Fiorello e J-Ax : in tv il meglio del peggio come il calcio negli anni '90 : ... Classe di Ferro (con Jovanotti che 'ripudia' la sigla da lui scritta insieme a Cecchetto) o Tira e Molla fa sempre un certo effetto evocativo a chi ha 'tanta nostalgia degli anni '90 quando il mondo ...