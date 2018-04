Jorge Lorenzo | MotoGP GP Argentina 2018 | “Sono tra i piloti che possono fare la

Jorge Lorenzo - una personal trainer da 300 cv marchiata Seat : Jorge Lorenzo, una personal trainer da 300 cv Tags: Jorge Lorenzo , Motogp , Seat Tutte le notizie di Mondo motori

MotoGP - Claudio Domenicali : “Andrea Dovizioso è forte - conosce la Ducati : vogliamo continuare con lui. Diamo tempo a Jorge Lorenzo” : Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, ha rilasciato un’intervista a Marca dilungandosi sui temi più caldi: “Questo è un buon momento per tutta l’azienda. Il lavoro di tutte le persone a Borgo Panigale sta dando i suoi frutti. Il nostro è un marchio che ha un sacco di passione. Siamo soltanto all’inizio della stagione, i Mondiali MotoGP e Superbike sono appena cominciati e c’è ancora tanto lavoro da ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Jorge Lorenzo - è già ultima spiaggia? Il Mondiale rischia di sfuggire via. E il confronto con Dovizioso… : Parlare di ultima spiaggia, dopo appena una gara, potrebbe sembrare ardito, quasi provocatorio, ma forse per Jorge Lorenzo non è così. Lo spagnolo, uscito di scena nel primo round del Mondiale 2018 di MotoGP, per un problema tecnico sulla sua Ducati a Losail (Qatar), è già ad un bivio ed il prossimo appuntamento in Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo, potrebbe essere decisivo. E’ nervoso Jorge, non percepisce forse grande ...

MotoGP : Ducati-Dovizioso - l’accordo è vicino. La firma è attesa a Jerez mentre Jorge Lorenzo… : Il GP d’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, è alle porte ed Andrea Dovizioso, reduce dal successo all’esordio a Losail (Qatar), vuole confermarsi. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, i precedenti non sono certo da incorniciare con due uscite di scena, non per cause proprie (steso da Andrea Iannone ed Aleix Espargaro), negli ultimi due anni. Tuttavia per il “Dovi” c’è anche un accordo ...

Jorge Lorenzo : "Voglio diventare campione del mondo con la Ducati' : ... ancora, non gli consentono di esprimere tutto il suo potenziale: " La mia priorità è quella di portare a termine ciò che ho iniziato, cercando di diventare il secondo campione del mondo della storia ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Voglio diventare il secondo campione del mondo della storia della Ducati - il resto non mi interessa” : “Se otterrò dei risultati, il mio valore sarà più alto, in caso contrario potrebbe ridursi un po’. La mia fortuna è che il mio curriculum è molto buono e questo aiuta sempre. L’unica cosa che mi preoccupa ora è essere veloce ed ottenere la mia prima vittoria nel più breve tempo possibile. Il resto sono cose di cui si occuperà il mio manager. Io non perdo nemmeno un minuto a pensarci“. Con queste parole Jorge Lorenzo ...

MotoGP - Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo : quando guadagnare di più non significa lavorare meglio… : 12.5 milioni per la seconda stagione contro 3 milioni. Questi i conti in casa Ducati relativamente alle cifre sborsate per gli ingaggi di Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso nel 2018. La differenza è netta ed anche se il “Dovi” ha denari a sufficienza “per arrivare alla fine del mese” probabilmente ha anche argomenti per tirare un po’ di acqua al suo mulino. La stagione passata ed il titolo iridato sfiorato, contro un ...

Giacomo Agostini non le manda a dire a Jorge Lorenzo Video : In occasione della presentazione del Motor Legend Festival di Imola avvenuta nella giornata di martedì 20 marzo #Giacomo Agostini ha risposto a diverse domande poste da FormulaPassion, nel corso dell'intervista l'ex campione del mondo ha attaccato #Jorge Lorenzo mettendo in evidenza la differenza di risultati in Ducati con Andrea Dovizioso. Giacomo Agostini elogia Andrea Dovizioso dopo la bellissima vittoria di Losail Nella giornata di martedì ...

Giacomo Agostini non le manda a dire a Jorge Lorenzo : In occasione della presentazione del Motor Legend Festival di Imola avvenuta nella giornata di martedì 20 marzo Giacomo Agostini ha risposto a diverse domande poste da FormulaPassion, nel corso dell'intervista l'ex campione del mondo ha attaccato Jorge Lorenzo mettendo in evidenza la differenza di risultati in Ducati con Andrea Dovizioso. Giacomo Agostini elogia Andrea Dovizioso dopo la bellissima vittoria di Losail Nella giornata di martedì 20 ...

MotoGP - clamoroso in Ducati : Danilo Petrucci al posto di Jorge Lorenzo? Tardozzi : “Tutto può essere…” : Festa grande in Ducati, per il primo GP stagionale in Qatar, vinto da Andrea Dovizioso. Tutti esultanti e contenti, meno uno, Jorge Lorenzo. Il Mondiale dello spagnolo è cominciato con un ritiro, dovuto ad un problema di cui a dire il vero non ha davvero colpe, visto che il freno anteriore ha deciso di abbandonarlo sul più bello (“ho dovuto buttarmi in terra per non finire contro il muro“, ha dichiarato il maiorchino). Non ...

MotoGP - Jorge Lorenzo e i dubbi Ducati. Se il trend non cambia - il rapporto potrebbe deteriorarsi : “Tutto può succedere“. Ad alimentare l’incertezza e i dubbi sul futuro di Jorge Lorenzo è stato Davide Tardozzi, team manager della Ducati. Una frase di circostanza (la risposta è stata più o meno simile a quella data nel caso di Andrea Dovizioso, lui pure in attesa di rinnovo), seguita da un “potrebbe anche essere lui a non voler proseguire con noi“. Parole da prendere con le molle, dopo una sola gara, ma che in ...

MotoGP - Jorge Lorenzo e Maverick Vinales escono da Losail con le ossa rotte. Demoliti nel confronto diretto con Dovizioso e Valentino Rossi : Il primo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio. Il circuito di Losail (Qatar) ha emesso la sua sentenza: Andrea Dovizioso e Marc Marquez piloti del momento; Valentino Rossi, fresco di rinnovo contrattuale, competitivo; Jorge Lorenzo e Maverick Vinales in difficoltà. Il sesto posto del trionfatore del GP del Qatar 2017 e la caduta del 5 volte campione del mondo sono dei segnali piuttosto chiari di disagio. Le indicazioni ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Jorge Lorenzo - la stagione della verità. Serve il cambio di marcia per dare un senso all’avventura in Ducati : Jorge Lorenzo è ai nastri di partenza di una stagione quanto mai importante e delicata per la sua carriera. Il maiorchino, infatti, sta per dare il via alla sua seconda annata in Ducati e, mai come in questa occasione, la parola “fallimento” non potrà comparire nel suo bilancio. I motivi sono due, semplici e chiari: in primo luogo per la storia del pilota nato a Palma de Maiorca nel 1987, il secondo perchè il suo contratto, e il suo ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Jorge Lorenzo - l’anno del tutto o niente. A Losail primo banco di prova : Dal 18 marzo si alzerà il sipario sul Mondiale 2018 di MotoGP. A Losail, le luci artificiali del circuito qatariano illumineranno la scena iridata del primo round e, come al solito, le attese sono tante su quel che vedremo. I test pre-stagionali hanno dato delle indicazioni ma soltanto le gare di questo campionato saranno giudici inappellabili del darsi in pista. Una stagione importante sarà quella di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, ingaggiato dalla ...