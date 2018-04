Jay-Z | la cosa più bella che gli ha detto la figlia dimostra quanto Blue Ivy sia saggia

news.mtv

(Di giovedì 5 aprile 2018) Ha solo sei anni, maIvy parla già come un’adulta. Jay-Z ha raccontato un adorabile aneddoto sulla primogenita avuta con Beyoncé, in un’intervista realizzata da David Letterman. Il papà rapper stava accompagnando a scuolaIvy ed essendo in ritardo ha usato dei modi un po’ bruschi, ma la piccola non gliel’ha fatta passare liscia! “Le hodi salire in macchina perché mi stava facendo mille domande e dovevamo andare a scuola” haJay-Z. “E ho sentito la sua vocina che mi diceva: ‘Papà, non mi è piaciuto il modo in cui mi haidi salire in macchina. Hai ferito i miei sentimenti‘”. Wow!Ivy è già piùdi noi, che avremmo messo subito il broncio! “È lapiùche mi abbia mai” ha concluso il cantante. Nella stessa intervista, Jay-Z ha spiegato come ha ...