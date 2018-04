Italia-Francia | Coppa Davis 2018 | il sorteggio Si comincia con Andreas Seppi contro

Coppa Davis 2018 : Italia - è caccia alla semifinale contro la Francia : Da venerdì a domenica va in scena la sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia , valida per i quarti di finale del World Group 2018. Si gioca sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova . Gli ...

Italia-Francia Coppa Davis in tv - su che canale vederla? Il programma e gli orari del fine settimana : Nel fine settimana andranno in scena i quarti di finale di Coppa Davis 2018: a Genova, sulla terra rossa outdoor di Valletta Cambiaso, si sfideranno Italia e Francia. Gli azzurri tentano l’impresa contro una nazionale transalpina che, almeno sulla carta, appare favorita: la spinta del pubblico di casa dovrà dare una mano alla compagine guidata da Barazzutti. Come sempre la diretta tv della Coppa Davis sarà assicurata da Supertennis, ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : tutto pronto a Genova. L'Italia lancia la sfida alla Francia : Il nativo di Arma di Taggia, quando sta bene ed è in forma, è certamente uno dei migliori al mondo sulla terra e diventa un avversario difficilmente battibile. Una rivalità storica quella tra Italia ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : tutto pronto a Genova. L’Italia lancia la sfida alla Francia : Con il sorteggio di oggi (ore 11.30) comincia ufficialmente la sfida tra Italia e Francia valevole per i quarti di finale di Coppa Davis. Si giocherà sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova e dunque gli azzurri avranno il vantaggio di giocare in casa, per provare a staccare il biglietto per una semifinale che manca dal 2014 (sconfitta con la Svizzera). Corrado Barazzutti ha scelto per questa sfida contro la Francia Fabio Fognini, Paolo ...

Barazzutti : Italia-Francia 'sfida difficile - ma stiamo bene' : Roma, 4 apr. , askanews, Italia-Francia di Davis una 'sfida difficile, ma i ragazzi stanno bene'. Parola di Corrado Barazzutti, capitano dell'ItalDavis che da venerdì affronterà la Francia detentrice ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : i possibili scenari tattici. Fabio Fognini in campo sempre in campo? Ballottaggio Lorenzi-Seppi : Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia. Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. La nostra formazione punterà gran parte delle proprie fiches su Fabio Fognini. Il n.1 del Bel Paese è chiamato ancora una volta a fare gli straordinari per ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : Francia favorita - ma l’Italia si affida all’amata terra rossa : Mancano solo due giorni all’inizio di Italia-Francia, sfida valevole per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis. A Genova è davvero tutto pronto e il capoluogo ligure è pronto ad ospitare un incontro molto atteso da tutto il Tennis italiano. Gli azzurri si stanno allenando e sono stati protagonisti anche di alcune manifestazioni dove hanno potuto sentire il calore e la vicinanza di moltissimi tifosi. “E’ stata una bella ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : come vederla in tv? Gli orari e il programma dei quarti di finale : Nel fine settimana andranno in scena i quarti di finale di Coppa Davis 2018: a Genova, sulla terra rossa outdoor di Valletta Cambiaso, si sfideranno Italia e Francia. Barazzutti ha convocato Fognini, Lorenzi, Seppi, Berrettini e Bolelli, mentre Noah ha chiamato Pouille, Mannarino, Herbert, Chardy e Mahut. Dopo che i capitani avranno scelto i due singolaristi e la composizione, almeno provvisoria, del doppio, vi sarà il sorteggio ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : i precedenti tra i giocatori azzurri e i transalpini. Fabio Fognini in saldo positivo - in difficoltà Paolo Lorenzi. Il doppio… : Ormai ci siamo: nel week end andrà in scena la sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia, valida per i quarti di finale della competizione. Si giocherà a Genova, a Valletta Cambiaso, su terra rossa outdoor. Andiamo a scoprire i giocatori convocati dai due capitani ed i precedenti tra ogni atleta. Di seguito i convocati delle due squadre: Italia Fabio Fognini Paolo Lorenzi Andreas Seppi Matteo Berrettini Simone Bolelli Capitano: Corrado ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : i precedenti tra i giocatori azzurri e quelli transalpini. Fabio Fognini in saldo positivo - in difficoltà Paolo Lorenzi - ma il doppio… : Ormai ci siamo: nel week end andrà in scena la sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia, valida per i quarti di finale della competizione. Si giocherà a Genova, a Valletta Cambiaso, su terra rossa outdoor. Andiamo a scoprire i giocatori convocati dai due capitani ed i precedenti tra ogni atleta. Di seguito i convocati delle due squadre: Italia Fabio Fognini Paolo Lorenzi Andreas Seppi Matteo Berrettini Simone Bolelli Capitano: Corrado ...

Blitz Bardonecchia - ce la stiamo prendendo con la Francia perché non vogliamo i migranti in Italia : Di nuovo la Valsusa al centro dell’attenzione. Questa volta non per il Treno ad alta velocità – tema che però potrebbe tornare di grande attualità se si forma un governo con Movimento 5 stelle – ma per le tensioni di frontiera con la Francia sui migranti. La prepotente azione dei doganieri francesi a Bardonecchia, infatti, ha suscitato così tante reazioni perché è avvenuta in un contesto – forse un crescendo – di ...

Bardonecchia : muso contro muso tra Italia e Francia sul caso degli agenti transalpini : PRIMAPRESS, - TORINO - L'Italia vorrebbe indagare i cinque agenti francesi della dogana che hanno compiuto un blitz a Bardonecchia nei giorni scorsi, nel tentativo di bloccare un migrante sospettato ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora blitz Bardonecchia : gendarmi indagati - tensione Italia Francia - 3 aprile - : ULTIME NOTIZIE oggi, 3 aprile 2018, ultim'ora: blitz Bardonecchia, gendarmi indagati, tensione Italia Francia. Parigi non arretra.

Dai Moschettieri alla rissa con l'arbitro : Italia-Francia di Davis - un secolo da nemici : Non ci battono in casa da 91 anni, l'ultima volta finì tra gli insulti: da venerdì nuova sfida Con i francesi, come capita spesso, anche in Coppa Davis ci siamo lasciati male. Sports Palace di Nantes, ...