Israele | ONG statunitense contro Netanyahu | ' Lo denunceremo'

(Di giovedì 5 aprile 2018) Tra il governo israeliano e diverse organizzazioni non governative non corre buon sangue da molto tempo. Difatti, è risaputo che molte ONG sono fortemente sostenitrici della causa palestinese e tra queste vi è ad esempio Amnesty International, che diversi analisti sostengono sia stata finanziata dalla nota 'Open Society Foundation' di George Soros. Proprio lo stesso finanziere e filantropodi origine ebraica è considerato come uno dei più influenti sostenitori delle organizzazioni pro-palestinesi e/o antisioniste, tanto che recentemente il premier dello stato ebraico Benjaminha sostenuto che sarebbe un 'nemico d''. L'attacco dialla ONGRecentemente,ha fortemente attaccato Soros e l'importante organizzazione non governativa'New Israel Fund', generalmente critica verso le politiche del governo e vicina alla ...