Isola - nuovo attacco di Striscia la Notizia : «Tagli e telefonate per nascondere la verità. La Marcuzzi è una bulla» : di Silvia Natella Striscia la Notizia torna a occuparsi dell' Isola dei Famosi accusando Alessia Marcuzzi di essere sempre più 'svicolona' perché non affronta le questioni piccanti sollevate dal web e ...

Isola - diretta undicesima puntata : Il primo finalista - il nuovo eliminato e il futuro di Franco Terlizzi : Manca davvero poco all' inizio dell'undicesima puntata de ' L'Isola dei Famosi' . Su Leggo.it seguiremo come sempre la diretta per scoprire chi sarà il primo finalista di questa edizione. e no solo. ...

STRISCIA LA NOTIZIA CONTRO L'Isola DEI FAMOSI/ Nuovo taroccamento durante una delle prove per il "Mejor"? : STRISCIA la NOTIZIA torna ad attaccare L'ISOLA dei FAMOSI: nella puntata di questa sera, il tg satirico mostrerà il video di una nuova, presunta irregolarità in una prova del reality show(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:52:00 GMT)

“Abbiamo scelto lui”. Stefano De Martino - un altro successo. Nuovo colpaccio per l’inviato dell’Isola dei Famosi. Vederlo così ‘fa effetto’… : Papà di Santiago, ex marito di Belen Rodriguez, ballerino di ”Amici di Maria De Filippi” e inviato all’Isola dei Famosi. Stefano De Martino, 28 anni, è uno dei sex symbol italiani più amati. La sua carriera in televisione è iniziata proprio grazie a Maria De Filippi, quando entra nella famosa scuola che sforna talenti dal lontano 2001. Il fidanzamento con la compagna di banco Emma Marrone, la sua bravura nella danza e il ...

L'Isola cambia di nuovo giorno per infastidire la Corrida - ma si scontra con Montalbano : Non c'è pace per l 'Isola dei famosi. Questa volta non è colpa del canna-gate , ma del cambio della messa in onda... di nuovo. Dopo le festività pasquali il reality condotto da Alessia Marcuzzi non ...

POMERIGGIO 5/ Barbara D’Urso - la camera ardente di Fabrizio Frizzi e il nuovo tradimento all'Isola dei Famosi : Oggi, martedì 27 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di POMERIGGIO 5, condotto da Barbara D’Urso. Spazio all'Isola dei Famosi?(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 16:52:00 GMT)

Sole sulla PenIsola - ma venerdì e sabato nuovo maltempo - A Pasqua nuovamente bel tempo : Roma - I giorni che ci condurranno alla Pasqua saranno caratterizzati da maggiore variabilità, con anche la possibilità di piogge e rovesci in particolar modo al Nord e sui versanti tirrenici. Tutta colpa di un'energica circolazione di bassa pressione che nel corso dei prossimi giorni si approfondirà sull'Europa occidentale. In marcia poi verso gli Stati centrali essa riuscirà in parte ad interessare anche la nostra ...

Isola dei Famosi : il nuovo azzardo della produzione : cambio di palinsesto - è scontro con Carlo Conti : Quest'anno l' Isola dei Famosi sembra non avere un attimo di pace. Grazie ai buoni ascolti del reality show i dirigenti Mediaset hanno deciso di allungare di due puntate il programma , ma ciò che ...

“Nel seno! Lo nasconde lì”. Disastro Francesca Cipriani (e Isola dei Famosi - di nuovo nei guai). La ex Pupa si rotola nella sabbia ma basta una sola inquadratura a sputtanare tutto : il bikini si scosta e… Sbam! Tutto alla luce del sole : L’Isola dei Famosi ogni settimana perde ‘pezzi’ ma, per ora, non Francesca Cipriani che, non ce ne vogliano gli altri naufraghi, è probabilmente la vip che dà più soddisfazioni in Honduras, laddove per ‘soddisfazioni’ si intendono risate e sano trash, si badi bene. Non sarà stata una casualità che tra tanti personaggi Famosi (sicuramente più di lei e dei concorrenti rimasti in gioco) la scelta sia ricaduta ...

Nuovo affondo all’Isola : la testimonianza di Samantha De Grenet : Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Samantha De Grenet, concorrente dell’ "Isola dei Famosi" nel 2017, conferma che, come rivelato a Striscia da

GIUCAS CASELLA/ Ora è guarito : nuovo esperimento o riparte per l'Honduras? (Isola dei Famosi 2018) : GIUCAS CASELLA vorrebbe ritornare alle Honduras: farà un altro tentativo il prossimo anno? Intanto continua le sue ipnosi a tutti gli ex concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 10:44:00 GMT)

Valeria Marini/ Nuovo Scontro con Francesca Cipriani? (Isola dei Famosi 2018) : Valeria Marini sbarca all'Isola dei Famosi 2018 con un obbiettivo speciale: portare scompiglio romantico fra tutti i naufraghi presenti alle Honduras. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 08:06:00 GMT)

Isola dei Famosi : Maurizio Costanzo si schiera con Eva Henger? Stoccata su Nuovo Video : Tra ironia, prese di posizioni clamorose e nuove rivelazioni. L'#Isola dei Famosi 2018 sara' ricordata per il 'canna gate' e per le infinite polemiche nate in to alla denuncia di Eva Henger [Video] nel corso della seconda puntata del reality show di Canale 5. Da quel 'Francesco ha portato la droga nel programma' niente è stato più lo stesso. Striscia la notizia e diversi talk show Domenica Live e Pomeriggio 5 si sono occupate in maniera ...

