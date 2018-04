Isola dei Famosi | ucciso un boss del narcotraffico nell' hotel che ospita la produzione

Terrore all'Isola dei Famosi. Ucciso un boss locale nell'hotel che ospita la produzione : Pomeriggio di Pasqua di Terrore in Honduras, nell'hotel che ospita la produzione dell'Isola dei Famosi . Un boss locale, il trentaquattrenne narcotrafficante Angel Martinez Nunez, detto 'El Caballo ...

Bianca Atzei all’Isola dei Famosi confessa : perché ha preferito Nino a Jonathan : Bianca Atzei vuole Nino Formicola alla finale dell’Isola dei Famosi: i motivi della sua scelta Per Bianca Atzei queste non sono state delle settimane facili all’Isola dei Famosi. La cantante, infatti, spesso si è ritrovata al centro delle polemiche che, in Honduras e in Italia, hanno visto naufraghi ed ex naufraghi a schierarsi contro di lei […] L'articolo Bianca Atzei all’Isola dei Famosi confessa: perché ha preferito ...

Paura all’Isola dei Famosi : due killer nell’albergo di De Martino : Un albergo, degli spari, un boss del narcotraffico, crivellato di colpi a bordo piscina. Quanto avvenuto in Honduras, nel piccolo paesino che ospita la produzione italiana de L’Isola dei Famosi, potrebbe sostanziare un episodio di Narcos. Ma, nella vicenda, nulla c’entra la finzione. Sfoglia gallery Il settimanale Spy, in edicola venerdì 6 aprile, ha rivelato come la Pasqua di Stefano De Martino e compagni sia ...

“Adesso basta”. Isola dei Famosi - esplode Alessia Marcuzzi. Dopo settimane passate a ingoiare rospi la conduttrice (ormai ex?) passa al contrattacco. Nel mirino finisce lui - che proprio a genio non gli è andato mai : Dopo il canna gate, la sfiga cosmica (due concorrenti costretti al ritiro per fratture) e polemiche varie, sull’Isola dei Famosi sta finalmente per calare il sipario. Epperò, se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso. Stavolta nel tritacarne mediatico finisce Alessia Marcuzzi, la conduttrice già in odore di separazione dalla produzione Magnolia e che rischia di passare alla storia come colei che riportò l’Isola sui Rai2. Tutta ...

Isola dei Famosi 2018 : Pasqua di paura per Stefano De Martino e la troupe in Honduras : Pomeriggio di Pasqua all'insegna del terrore per Stefano De Martino: in esclusiva su Spy, in edicola da venerdì 6 aprile, la ricostruzione del sanguinoso agguato ad Angel Martinez Nunez, detto “El Caballo Loco”, (Cavallo pazzo) boss della omonima banda del narcotraffico centroamericano, giustiziato da due killer nell'albergo dove alloggia la produzione de “L'Isola dei Famosi”. Nel municipio di Jutiapa, due sicari armati giunti su un ...