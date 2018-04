Isola dei Famosi 2018 Paura per Stefano De Martino | omicidio nell' albergo in cui alloggia

L'Isola dei Famosi 2018 puntata 5 aprile diretta : : [live_placement]L'Isola dei Famosi 2018 puntata 5 aprile: anticipazioniprosegui la letturaL'Isola dei Famosi 2018 puntata 5 aprile diretta: pubblicato su Gossipblog.it 05 aprile 2018 16:19.

Isola dei Famosi 2018 : Pasqua di paura per Stefano De Martino e la troupe in Honduras : Pomeriggio di Pasqua all'insegna del terrore per Stefano De Martino: in esclusiva su Spy, in edicola da venerdì 6 aprile, la ricostruzione del sanguinoso agguato ad Angel Martinez Nunez, detto “El Caballo Loco”, (Cavallo pazzo) boss della omonima banda del narcotraffico centroamericano, giustiziato da due killer nell'albergo dove alloggia la produzione de “L'Isola dei Famosi”. Nel municipio di Jutiapa, due sicari armati giunti su un ...

Franco Terlizzi : tutta la verità sul malore all’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: la verità sul malore di Franco Terlizzi e come sta ora Perché Franco Terlizzi ha abbandonato l’Isola dei Famosi? Nel corso dell’ultima diretta del reality show, il pugile è stato poco chiaro. Ora ha deciso di svelare tutta la verità al settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 6 aprile 2018. […] L'articolo Franco Terlizzi: tutta la verità sul malore all’Isola dei Famosi proviene da Gossip e Tv.

Isola dei famosi - killer in azione nell’albergo che ospita lo staff della trasmissione tv : Omicidio nell'albergo in Honduras che ospita la produzione del programma televisivo. Sicari armati hanno sparato alla vittima in piscina davanti agi occhi inorriditi degli altri ospiti.Continua a leggere

Isola dei Famosi : Amaurys sta male e Alessia Mancini scoppia in lacrime : Amaurys Perez si sente poco bene a L’Isola 13: la reazione della Mancini Questi ultimi giorni per i naufraghi in Honduras non sono certo stati semplicissimi. Difatti ci sono state tantissime litigate e anche un clamoroso ritiro, che ha fatto molto discutere. Difatti, per i pochi che non lo sapessero, Franco Terlizzi, dopo aver discusso molto animatamente con Amaurys Perez, ha avuto un leggero malore. Malore, che l’ha costretto ad ...

Franco Terlizzi - Isola dei Famosi/ “Ho perso 30 chili - crollo fisico e mentale. Jonathan e Bianca i più falsi” : Franco Terlizzi, all'Isola dei Famosi ha perso 30 chili ma è stato vittima di un crollo fisico e mentale che lo ha costretto al ritiro. Ecco chi sono i naufraghi più falsi ed i favoriti.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:25:00 GMT)

Isola dei famosi - omicidio nell'albergo che ospita la produzione della trasmissione in Honduras : omicidio nell'albergo dove alloggia la produzione de 'L'Isola dei famosi'. Pomeriggio di Pasqua di paura per Stefano De Martino secondo la ricostruzione del settimanale Spy: Angel Martinez Nunez, ...

L'Isola dei Famosi 2018 : le ultime rivelazioni di Eva Henger sul ‘canna-gate’ Video : Un consueto appuntamento dedicato al popolare reality show incentrato sulla sopravvivenza intitolato “L’Isola dei Famosi 2018 [Video]” che, anche se si avvicina sempre di più all’ultima puntata, continua a far discutere sul web a causa del polverone mediatico sollevato da #eva Henger un mese fa. In particolare quest’ultima, di recente, è tornata a parlare della vicenda che ha coinvolto l’ex naufrago Francesco Monte. Eva Henger: ‘La parola fine ...

Isola dei famosi - il retroscena di Lady Sallusti dalla D'Urso : 'Ho saputo una cosa - lontano dalle telecamere...' : Un mistero difficile da sbrogliare, e Mediaset non aiuta. L'esclusione di Franco Terlizzi dall' Isola dei famosi è ancora un interrogativo: malore o lite furibonda? Allo stesso Terlizzi, ospite in ...

“Ormai nessuno mi…”. Mara Venier lo rivela in diretta. Tutti zitti dopo la confessione spinta dell’opinionista all’Isola dei Famosi. Poi - come se tutto ciò non fosse già imbarazzante - arriva la reazione di Daniele Bossari. Hai capito… : Il pubblico adora Mara Venier. Opinionista all’Isola dei Famosi anche in questa edizione a dir poco travagliata, la zia Mara, quest’anno affiancata da Daniele Bossari, continua a mietere successo. Tra siparietti comici, confessioni imbarazzati, sfuriate senza filtri e scivoloni in diretta tv, la Venier dà sempre spettacolo in puntata. Anche nell’ultima, quando Alessia Marcuzzi, forse senza pensare troppo alle proprie parole, ...

Isola dei Famosi 2018 - Franco Terlizzi : "Mio figlio Michael concorrente al Grande Fratello" : Il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 6 aprile pubblica una intervista esclusiva a Franco Terlizzi, nella quale il concorrente apena ritiratosi dall'Isola dei Famosi spiega i motivi di salute che lo hanno spinto ad abbandonare il reality. «Ho avuto un crollo, fisico e mantale. Quando mi sono sentito male, si pensava fosse qualcosa di grave, forse un problema al cuore», racconta l'ex pugile 56enne. «Forse ho voluto dimagrire ...

Isola dei Famosi - l'ex di Uomini e Donne insulta Bianca : Dovevi fare l'attrice. Sei una m... : L'undicesima puntata dell'Isola dei Famosi è stata piuttosto intensa, i naufraghi, infatti, hanno passato parecchio tempo a litigare e a dirsene di ogni.Ma proprio durante la diretta un'ex amica di Bianca Atzei si è scagliata contro di lei senza mezzi termini. l'ex amica in questione è Elga Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, che su Instagram ha dato sfogo ai suoi pensieri. "Ma questa non doveva fare la cantante, doveva fare l'attrice, ma ...