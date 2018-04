Isola dei Famosi 2018 | Franco Terlizzi | Mio figlio Michael concorrente al Grande

Isola dei Famosi - l'ex di Uomini e Donne insulta Bianca : Dovevi fare l'attrice. Sei una m... : L'undicesima puntata dell'Isola dei Famosi è stata piuttosto intensa, i naufraghi, infatti, hanno passato parecchio tempo a litigare e a dirsene di ogni.Ma proprio durante la diretta un'ex amica di Bianca Atzei si è scagliata contro di lei senza mezzi termini. l'ex amica in questione è Elga Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, che su Instagram ha dato sfogo ai suoi pensieri. "Ma questa non doveva fare la cantante, doveva fare l'attrice, ma ...

Isola dei famosi - il dramma di Mara Venier : 'Non mi bacia più nessuno' e Bossari rimedia : Mara Venier non riesce a godersi il periodo di grande popolarità riconquistato da opinionista all' Isola dei famosi . Tutta colpa della lontananza di suo marito Nicola Carraro , rimasto a Santo ...

Isola dei famosi 2018 - Simona Ventura parla del canna-gate : Mancava solo lei, Simona Ventura. Dallo scoppio del canna-gate in molti sui social hanno invocato a gran nome l'arrivo di SuperSimo all'Isola dei famosi. "Se ci fosse stata lei...", commentavano in tanti. Ma la Ventura fino a questa settimana aveva scelto di non esporsi e non commentare quanto sta accadendo nella trasmissione di Canale5. Sul settimanale Oggi però la conduttrice risponde ad alcune domande che riguardano l'Isola e affronta ...

Isola dei famosi - la voce bomba sull'addio di Terlizzi : 'Ho saputo di una rissa' : Non sono ancora chiarite del tutto le cause che hanno costretto Franco Terlizzi ad abbandonare l' Isola dei famosi . Secondo la versione ufficiale, un problema ai bronchi si è aggravato di giorno in ...

Isola dei Famosi 2018 - Jonathan attacca Bianca : "La tua nomination per me è stata un tradimento" : La nomination della cantante ha mandato su tutte le furie il naufrago che le ha chiesto subito un confronto.

Isola dei famosi - il tradimento svelato a poche ore dalla diretta. Jonathan brutalizza la Atzei : 'Era un piano' : Un 'tradimento' scoperto poche ore dopo la diretta dell' Isola dei famosi e che potrebbe, ora, cambiare l'esito del reality di Canale 5. Nei delicati giochi delle alleanze e delle nomination a un ...

Isola dei famosi - carro armato ricci su Alessia Marcuzzi : 'Isola dei famosi taroccata - chiedi scusa' : 'Vediamo se ora Alessia Marcuzzi chiederà scusa a tutti i telespettatori...'. L'interrogativo, malizioso, è di Striscia la Notizia che mena un'altra sonora bastonata all'Isola dei famosi. Nel mirino ...

Isola dei famosi - il siluro di Barbara D'Urso contro Alessia Marcuzzi e Mara Venier : 'Colpa loro se...' : Una provocazione firmata Alessia Marcuzzi e Mara Venier . L'accusa, brutale, arriva direttamente da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 . La regina di Mediaset entra a gamba tesa sull' Isola dei famosi , e ...

Canna-gate - parla Simona Ventura : cosa pensa dell’Isola dei Famosi e di Alessia Marcuzzi : Isola dei Famosi, Simona Ventura commenta il Canna-gate: la sua opinione sul reality e su Alessia Marcuzzi cosa pensa Simona Ventura del Canna-gate e di questa edizione dell’Isola dei Famosi? Molti, in quest’ultimo periodo, si sono fatti questa domanda sui social. Il successo dell’Isola dei Famosi di oggi sicuramente è dovuto anche al lavoro fatto in […] L'articolo Canna-gate, parla Simona Ventura: cosa pensa ...

“Gravissimo”. Isola dei famosi choc. Dopo l’abbandono improvviso di Franco Terlizzi - il pubblico ha iniziato a dubitare della sincerità di Alessia Marcuzzi. Ora - come una doccia gelida - viene svelato in diretta il vero motivo per cui l’ex pugile se ne è andato. Perché l’hanno tenuto segreto? : Una nuova voce “pesante” sull’Isola dei famosi torna a far tremare il reality. Tutto quello è successo nella tredicesima edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi, evidentemente, non è bastato. Non il canna-gate, non le discussioni feroci tra i naufraghi, non gli insulti, non gli abbandoni dell’ultimo minuto, non il fango che Striscia continua a gettare sul reality, neanche le “sbroccate” di Alessia Marcuzzi (in trasmissione contro Eva ...

“È lei quella che mi voleva…”. Marco Ferri muto come un pesce - ma ora salta fuori il nome. Il gossip della naufraga (fidanzata) che ci provava con lui all’Isola dei Famosi è roba che scotta. E nel salotto Barbara D’Urso ci sono pochi dubbi sulla sua identità : Ha perso 13 chili in 58 giorni di Isola dei Famosi Marco Ferri, il modello figlio di Riccardo, ex calciatore dell’Inter e quando è tornato in Italia ha preso coscienza di tutto quello che è stato detto sul suo conto quando era in Honduras. Quindi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Ha iniziato nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, dove non ha risparmiato critiche a Eva Henger, Cecilia Capriotti e Aida Nizar. Il figlio ...

L'Isola dei Famosi 2018 : le ultime rivelazioni di Eva Henger sul ‘canna-gate’ : Un consueto appuntamento dedicato al popolare reality show incentrato sulla sopravvivenza intitolato “L’Isola dei Famosi 2018” che, anche se si avvicina sempre di più all’ultima puntata, continua a far discutere sul web a causa del polverone mediatico sollevato da Eva Henger un mese fa. In particolare quest’ultima, di recente, è tornata a parlare della vicenda che ha coinvolto l’ex naufrago Francesco Monte. Eva Henger: ‘La parola fine la scrivo ...

Isola dei Famosi - il 'tradimento' di Bianca : le accuse di un naufrago Video : La terzultima puntata de L'#Isola dei Famosi ha spezzato definitivamente i precari equilibri tra i naufraghi. Ad accendere gli animi il confronto a distanza tra Franco Terlizzi e #Jonathan. L'ex pugile è stato costretto al ritiro per problemi fisici dopo una settimana di tensioni e polemiche. Ad accendere le polemiche una battuta che il personal trainer avrebbe fatto su Rosa Perrotta ed Elena Morali [Video] in presenza di #Bianca atzei. Il ...

Isola dei Famosi 2018/ Bianca Atzei fuori dalla finale? A rischio dopo il "tradimento" : pubblico furioso : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: finale a rischio per Bianca Atzei? dopo aver nominato l'amico Jonathan Kashanian il pubblico è furioso e la vuole fuori!(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 07:01:00 GMT)