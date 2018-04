Ipoparatiroidismo dopo tiroidectomia | una casistica italiana

fondazioneserono

(Di giovedì 5 aprile 2018) Un gruppo di chirurghi dell’Università di Palermo ha pubblicato i dati relativi a unadi persone con un gozzo esteso, nelle quali è stata studiata la funzione delle paratiroidi. I risultati indicano la necessità di porre grande attenzione alla preservazione di queste ghiandole durante la. Il gozzo retrosternale consiste in una forma di gozzo che comporta la diffusione del tessuto tiroideo fin dietro lo sterno, vale a dire l’osso posto nella parte anteriore e centrale del torace. La rimozione chirurgica di questo tipo di gozzo prevede una scelta accurata del tipo di intervento. Si può eseguire infatti unatotale o parziale e, sebbene comunemente si riesca ad asportare il gozzo accedendo dal collo, in una minoranza dei casi è necessario procedere alla sezione dello sterno. Un esito non voluto dellatotale di un gozzo retrosternale è che ...