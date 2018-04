Ipertensione | ecco le tecniche di rilassamento che abbassano la pressione

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Una ricerca condotta presso il Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) e Massachusetts General Hospital (MGH) di Boston, pubblicata sul Journal of Alternative and Complementary Medicine, ha svelato dellediche riducono ladel sangue andando a intervenire sull’attività di migliaia di geni. Gli esperti hanno identificato dei geni la cui attività cambia dopo alcune settimane di training di: si tratta di geni legati al funzionamento del sistema immunitario, al metabolismo, ai ritmi circadiani, con conseguenze importanti sulla riduzione delladel sangue. “Tradizionalmente l’è trattata con farmaci ma non tutti i pazienti rispondono alle terapie e per molti di loro gli effetti avversi sono troppo limitanti per continuare le cure farmacologiche“, spiega Randall Zusman, tra gli autori dello studio. ...