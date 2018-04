“Io sono Tempesta” il nuovo film di Daniele Luchetti

La lettera di Saverio Masi : “Io carabiniere pregiudicato sono d’accordo con le parole del pm Zucca” : Riceviamo e pubblichiamo dal maresciallo dei carabinieri Saverio Masi il suo intervento in merito alle accuse contro la polizia da parte del sostituto procuratore generale di Genova Enrico Zucca. “I torturatori del G8 sono ai vertici della nostra polizia. Come possiamo chiedere all’Egitto coloro che hanno torturato Giulio Regeni?” le parole del magistrato, a cui ha risposto il numero uno della polizia Franco Gabrielli, che ha parlato ...

F1 - Lewis Hamilton : “Io sono il migliore perché ho più fame di tutti. Sto male quando altri dicono di essere migliori di me” : Lewis Hamilton non ha ancora digerito il secondo posto ottenuto nel GP di Australia, il sorpasso subito ai box da Sebastian Vettel non è piaciuto al Campione del Mondo che medita già la vendetta. Saranno due settimane molto lunghe per il britannico che non vede l’ora di tornare a correre per dimostrare a tutti che è lui l’uomo più forte. Le dichiarazioni rilasciate a The Howie Games hanno dimostrato la sua infinita competitività: ...

Salvini : io premier? Sono pronto a metterci la faccia ma non dico “Io o la morte” : «A me interessa che l’Italia cambi, Sono pronto a metterci la faccia in prima persona e lavorare 24 ore su 24, ma siccome voglio il cambiamento non è o Salvini o la morte». Lo ha puntualizzato il segretario Lega, Matteo Salvini, rispondendo a Telelombardia a una domanda sul suo ruolo possibile nel prossimo governo: presidente del consiglio o minis...

Calcio - Claudio Ranieri : “Io CT dell’Italia? Non sono né fuori né in corsa. Balotelli? Merita una chance. Sui giovani…” : Claudio Ranieri è uno degli allenatori in lizza per ricoprire il ruolo di CT della Nazionale Italiana di Calcio. Il romano, ora alla guida del Nantes dopo aver vinto la Premier League con il Leicester, ha candidamente ammesso di non essere stato chiamato da nessuno: “Quello che vorranno decidere, decideranno. Io ho un contratto con Nantes, se mi dovessero chiamare, parlerei col mio Presidente. Non mi sento né in corsa, né fuori”. A ...

“Io e Monte…”. La verità di Paola Di Benedetto sulla lovestory con l’ex di Cecilia Rodriguez. L’amore è scoppiato sull’Isola ma da quando sono tornati non si fa altro che parlare di crisi. La confessione : Non suoni come una bestemmia citare Fabrizio De André anche qui, ma è il caso di dirlo in merito a questa storia dai contorni sfuggenti: “Amore che vieni, amore che vai…”. Continua, infatti, a far parlare la storia d’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Sbocciata all’Isola dei Famosi, la relazione va avanti sebbene più di qualcuno sia scettico sulla natura di questo sentimento. sono molti, infatti, a ritenere ...

Volley - polemiche velenose tra Roberto Piazza e Osmany Juantorena. La Pantera risolve : “Io non sono italiano? Ti dedico l’argento olimpico” : Clima rovente nel mondo del Volley con il botta e riposta tra Roberto Piazza e Osmany Juantorena. Partiamo dall’antefatto: pochi giorni fa Beppe Cormio, direttore generale di Civitanova, aveva criticato l’allenatore del PGE Skra Belchatow, riferendosi a delle espressioni poco educate che il coach avrebbe rivolto a Osmany Juantorena lo scorso anno. Ieri la Lube e la formazione polacca si sono sfidate nel ritorno degli ottavi di finale ...

Elezioni - Sallusti vs Emiliano : “Lei è un grillino”. “Io sono iscritto al Pd - l’ho fondato e sono una persona libera” : Botta e risposta a Dimartedì (La7) tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. L’ex sindaco di Bari esordisce, commentando l’intervista a Eugenio Scalfari: “sono molto felice che lui abbia avuto questa definitiva intuizione sul M5S, io lo avevo capito già tre anni fa, quando ho vinto le Elezioni regionali in Puglia e ho proposto alcuni esponenti del movimento come assessori. ...

Elezioni - Brunetta : “Io ministro Economia? È il mio mestiere. Di Battista e Di Maio sono poveracci - il peggio del peggio del peggio” : Durissima reprimenda del candidato di Forza Italia, Renato Brunetta, contro il M5s e, in particolare, contro il deputato uscente Alessandro Di Battista e il candidato alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio. Ospite di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus, Brunetta esordisce: “Berlusconi mi vuole come ministro dell’Economia? Non mi ha stupito ma mi ha fatto piacere. È il mio mestiere, l’ho sempre fatto”. Poi commenta ...

Milan - finale di Coppa Italia nel segno di Gattuso e della sua umiltà : “Io non sono nessuno - ma…” : Milan, finale di Coppa Italia nel segno di Gattuso e della sua umiltà: “Io non sono nessuno, ma…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, finale DI Coppa Italia- Juventus-Milan sarà la finale di Coppa Italia della stagione 2017/2018. Dopo una dura e equilibratissima battaglia contro la Lazio, i rossoneri volano in finale grazie al rigore ...

Elezioni - Berlusconi a Che tempo che fa : “Io ministro di Salvini? Sono incandidabile e comunque vinceremo noi” : Silvio Berlusconi ospite questa sera a Che tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 commenta la possibilità di Salvini come premier: “Non posso fare il ministro di Salvini, Sono incandidabile! comunque se la Lega avesse più voti di Forza Italia, c’è un accordo preso tra gli alleati e con assoluta lealtà accetteremmo e sosterremmo Salvini premier, ma Sono sicuro che vinceremo noi.” E conclude: “Abbiamo un programma firmato, mi fido, non hanno mai ...

Elezioni - Salvini vs Boldrini : “Io sono all’opposizione - lei no”. “Non è vero. Non ha i rudimenti per capire” : Scintille a Otto e Mezzo (La7) tra la presidente della Camera, Laura Boldrini, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Quest’ultimo ribadisce la sua definizione data alla candidata di Liberi e Uguali (“incapace e razzista”), la quale replica: “Intanto, io vorrei ringraziare Matteo Salvini, perché ha buttato addosso un’onda terribile di odio contro di me e la mia famiglia. Per ogni crimine commesso da un migrante, lui proponeva l’hashtag ...

Isola dei Famosi - tapiro anche ad Alessia Marcuzzi per la lite con Eva Henger. La conduttrice : “Io sono una persona vera” : Più che l‘Isola dei Famosi, sembra l’Isola dei Tapiri. Dopo Francesco Monte, Striscia la Notizia ha attapirato anche Alessia Marcuzzi, conduttrice del reality show. Alessia si è conquistata il tapiro d’oro per la discussione avuta con Eva Henger, dopo che l’ormai ex concorrente dell’Isola aveva denunciato l’uso di sostanze stupefacenti da parte proprio di Francesco Monte. La conduttrice ha spiegato così a ...

“Io sono con te…”. Parole incredibili - le più belle per Ermal Meta. A Sanremo ha trionfato conquistando tutti (soprattutto le fan). E per lui arriva la dedica (che vi stupirà) da capogiro e mica da una qualunque… : Bello, dannato, dallo sguardo dolce e tenebroso, Ermal meta ha conquistato tutti. Già lo scorso anno con il brano Vietato morire aveva scalato le vette delle classifiche, ma anche dei cuoi degli italiani. Della sua vita privata il cantautore di origine albanese parla pochissimo. Non ama aprire le porte del suo intimo, anche se sappiamo che la sua infanzia non è stata facile. Le informazioni principali arrivano principalmente dalle sue ...