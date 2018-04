Inzaghi si regala un dono da scartare | Lazio-Salisburgo 4-2

romadailynews

(Di giovedì 5 aprile 2018) Laesce vincitrice dal primo duello con il, ma nessuno si azzardi a dare per scontato il passaggio del turno. Ne rifila quattro, subendone due, ad una squadra imbattuta in Europa da diciannove gare. Un’impresa che non passa inosservata agli occhi dei più esperti, ma che non deve essere la culla della compagine capitolina. Il gol del vantaggio di Lulic crea un velo di Maya, capace di illudere l’Olimpico stracolmo e i tifosi a casa. Velo squarciato da una scellerata decisione dell’arbitro Hategan, l’ennesima di una stagione negativa nel rapporto con gli arbitri. L’arbitro rumeno concede un rigore generoso agli austriaci per una gomitata di Basta su Dabbur. Il serbo guarda sempre la palla, colpendo la punta ospite senza alcuna intenzione di recargli danno. Peccato che Berisha non sia interessato a questo e porta a termine la sua missione, trafiggendo Strakosha e portando i ...