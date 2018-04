Intervista con Jean-Karl Vernay

"Il Pd si allei con Macron o lui guarderà a M5S". Intervista a Sandro Gozi : "Bisogna andare oltre il Pd e costruire da subito un'alleanza progressista ed europeista con En Marche, portandosi anche gran parte del Pse. Il Pd ne deve parlare già ora all'assemblea nazionale di aprile. Ora Macron guarda soprattutto al dialogo con il Pd, ma se il Pd sta fermo, si guarda l'ombelico e si limita a fare interviste sui capicorrente, nessuno può impedire a En Marche di guardare altrove...".Vale a dire al M5s, uscito ...

Repubblica caccia Odifreddi/ Scalfari e la fake-Intervista al Papa : ‘terremoto politico’ contro Calabresi : La Repubblica ha cacciato Piergiorgio Odifreddi dopo il duro post contro Scalfari e la "fake-intervista" a Papa Francesco. "La verità non interessa ai giornalisti": l'attacco a Calabresi(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:23:00 GMT)

Belen Rodriguez/ Dopo l’Intervista di Verissimo arriva la Pasqua relax : ecco dove e con chi : Belen Rodriguez, la showgirl argentina Dopo la sua ospitata a Verissimo insieme al suo clan, si è concessa una bella vacanza Pasquale tra le campagne toscane, ecco con chi è andata.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:30:00 GMT)

Gazebo - gli anni Ottanta raccontati da un loro eroe : L'Intervista : Bisogna riproporre brani che hanno venduto milioni di copie nel mondo. Come nasce Italo by Numbers ? Nel 2015 ho prodotto un disco elettronico e impegnato e in quella fase ho pensato che sarebbe ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 marzo : Prima Intervista al presidente della Camera Fico : “Trattare con gli altri sul reddito” : l’intervista – Roberto Fico “Fermiamo i cambi di casacca e via l’indennità ai presidenti” Il neo presidente – L’esponente M5S eletto con i voti della destra: “Rispettata la volontà degli elettori, il governo non c’entra”. Ecco il suo “piano” di Luca De Carolis e Paola Zanca Bistecche di tigre di Marco Travaglio Nel 1997 Romano Prodi aveva vinto le elezioni da appena un anno e già gli “alleati” Bertinotti & C. ...

Cristina Parodi boom! Parole al veleno contro D’Urso : l’Intervista fiume della conduttrice di ”Domenica In” : Non ci va tanto per il sottile Cristina Parodi nei confronti della rivale Barbara D’Urso e il suo programma ”Domenica Live”, con cui si scontra ogni domenica pomeriggio e la maggior parte delle settimane esce sconfitta. La conduttrice di ”Domenica In” non si è sottratta ad alcune spinose questioni che da mesi tengono banco sui social e tra gli addetti ai lavori, in primis gli ascolti. La sfida tra le due ...

Vaticano - tra Scalfari e Papa Francesco una conversazione privata - non un'Intervista : Papa Francesco ha "ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano la Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista". Lo afferma una nota della sala stampa della Santa Sede a proposito dell'incontro del Papa con Eugenio Scalfari."Quanto riferito dall'autore nell'articolo odierno è frutto della sua ricostruzione, in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal ...

COLONY - "Intervista" sul set con Tory Kittles! : La terza stagione di COLONY si avvicina sempre più e ovviamente vi sono sempre nuovi contenuti per ingannare l'attesa per i nuovi episodi. Quest'oggi Nerdist ha rilasciato la seconda parte del tour sul set della terza stagione, con protagonista Tory Kittles, il quale sfoggia le sue uniche abilità, pur lasciando un indizio su quello che accadrà al suo personaggio.ARTICOLI CORRELATI: COLONY - Nuovo emozionante trailer e intervista sul set della ...

30 anni di Afterhours : Manuel Agnelli racconta la band in 10 momenti - Intervista : Io ero scettico: quello dei cantautori non era il nostro mondo. Ma lui mi era sempre stato simpatico, era una mosca bianca e un po' ci sentivamo così anche noi. Usammo il cut-up, incollando frammenti,...

Animalisti contro Frizzi : l’Intervista di Raffaella Sampaolesi Video : Oggi, 28 marzo, è il giorno dei funerali del noto presentatore tv, Fabrizio Frizzi [Video], scomparso a soli 60 anni a causa di una emorragia cerebrale. Neanche la morte del conduttore de L’eredita', amato da milioni di telespettatori italiani, è riuscita però a placare i cosiddetti haters dei social network, in questo caso #Animalisti e vegani o sedicenti tali. Secondo alcuni rappresentanti dell’universo animalista, infatti, #Frizzi avrebbe ...

"Piangere Mireille non basta - chi chiede riconoscimento ha doveri da assolvere". Intervista a Noemi Di Segni - presidente Ucei : "Spero di poter unire il mio piano e il mio dolore con quello di tante altre persone, non solo di religione ebraica. Sarebbe un segnale di straordinario significato, un segnale di speranza. Ma il pianto e il dolore non bastano di fronte a vicende così tragiche come quella che ha avuto come vittima Mireille Knoll. C'è bisogno di interrogarsi in quale tessuto sociale oggi viviamo e chi può nella maniera più efficace ...

Intervista – Elettra Lamborghini : «La felicità non ha a che fare con la ricchezza ma con la considerazione di se stessi» : Portare un cognome importante può essere estremamente impegnativo lo sa bene Elettra Lamborghini la nipote del celebre Ferruccio Lamborghini, l’imprenditore delle automobili più ambite del pianeta, in cima alle classifiche con il singolo prodotto da Universal Music intitolato strategicamente”Pem Pem“: una miscela esplosiva ed ammiccante di reggaeton ed influenze hip hop latine che sta scalando le classifiche mondiali ...

Quattro chiacchiere con Cory Barlog - Director di God of War - Intervista : Nel corso della nostra prova del nuovo God of War, abbiamo avuto il piacere di scambiare Quattro chiacchiere con Cory Barlog, personalità famosa per la sua affezione alle esperienze narrative in singleplayer. Cory è una persona a cui non dispiace parlare, senza peli sulla lingua, spesso capace di sollevare polemiche nei confronti dell'industria videoludica. A noi si è però presentato nelle vesti di padre orgoglioso e ci ha raccontato come il suo ...

Storie maledette con Franca Leosini - 25 marzo : l'omicidio di Gradoli - Intervista a Paolo Esposito : La puntata, può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3 Play mentre si può rivedere nei prossimi giorni sul sito di Rai Repley . Storie maledette intervista Paolo ...