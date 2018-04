Inter | Spalletti dopo il Milan | Guardo alle romane

Inter - Spalletti : 'Non mi Interessa se meritavamo la vittoria. Ho visto una squadra forte e sono fiducioso' : Così Luciano Spalletti, Intervistato da Premium Sport, dopo il derby doi Milano finito senza reti. Ma cosa cambia all'Inter dopo questo pareggio? 'Per noi non cambia niente - risponde Spalletti - e ...

Spalletti : 'Fiducioso per il futuro'. Gattuso : 'Meritava di vincere l'Inter' : Lo ha detto Luciano Spalletti a Premium Sport dopo lo 0-0 tra Milan e Inter. In chiave corsa alla Champions, il tecnico nerazzurro ha aggiunto: 'Per noi non cambia niente, quello che cambia per loro ...

Milan-Inter - Spalletti : 'Siamo una squadra vera - andremo lontano. Rossoneri ancora in corsa per la Champions' : L'allenatore toscano ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Sono contentissimo della mia squadra, di quello che ha fatto. Quando all'inizio del campionato, nonostante i tanti punti, mi ...

Inter - Spalletti : 'Meritavamo la vittoria? Non mi Interessa. Ho visto una squadra forte e sono fiducioso' : Ecco le parole dell'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, dopo il derby: 'Mi sento bene perché L'Inter ha fatto una partita dimostrando di saper dove vuole andare. La cosa fondamentale è questa, ...

Inter - Spalletti : "Questa squadra è forte - fiducioso per il futuro" : Il tecnico nerazzurro a Premium Sport: "Non mi Interessa se meritavamo la vittoria. Serve un po' più di cattiveria"

Spalletti si ricrede : 'Oggi ho visto un'Inter forte' : Luciano Spalletti , tecnico dell' Inter , è intervenuto ai microfoni di Premium Sport al termine del derby contro il Milan : 'Mi sento bene perché l'Inter ha fatto una partita dimostrando di saper dove vuole andare. La cosa fondamentale è questa, il risultato viene dopo'. COSA ...

Milan-Inter - formazioni : Gattuso sceglie Cutrone - Spalletti non cambia : Gattuso si affida a Montolivo, nei nerazzurri per la quarta volta consecutiva lo stesso 11. Squadre in campo alle 18.30 a San Siro e su Sky Sport 1HD e Premium Sport 2

Inter - Spalletti ha rianimato i nerazzurri in 4 atti : Spalletti ha tirato fuori l'Inter dal periodo di crisi e lo ha fatto in quattro atti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Si recupera il derby programmato un mese fa. Da allora l'Inter ha cambiato faccia, atteggiamento e marcia. Merito di una svolta in quattro atti, regia di Luciano Spalletti. Sistemata prima di ...

Inter - Spalletti rassicura i tifosi : il giocatore resta in nerazzurro Video : È il giorno del derby di Milano e l'#Inter lo vive con grande serenita' grazie agli ottimi risultati conti nell'ultimo mese, con il pareggio con il Napoli e le vittorie contro Benevento, Sampdoria e Verona che hanno permesso ai nerazzurri di essere al quarto posto in classifica, a due punti dalla Roma terza e a più uno sulla Lazio quinta, nonostante la partita in meno rispetto alle due squadre romane. La squadra di Luciano #Spalletti è riuscita ...

Inter - Spalletti rassicura i tifosi : il giocatore resta in nerazzurro : È il giorno del derby di Milano e l'Inter lo vive con grande serenità grazie agli ottimi risultati conseguiti nell'ultimo mese, con il pareggio con il Napoli e le vittorie contro Benevento, Sampdoria e Verona che hanno permesso ai nerazzurri di essere al quarto posto in classifica, a due punti dalla Roma terza e a più uno sulla Lazio quinta, nonostante la partita in meno rispetto alle due squadre romane. La squadra di Luciano Spalletti è ...

Inter - Spalletti ha deciso : ecco l'undici che affronterà il Milan Video : Mercoledì, alle ore 18:30, si giochera' il derby di Milano tra #Milan ed #Inter, valido per il recupero della ventisettesima giornata di campionato: match che fu rinviato il 4 marzo a causa della tragedia Astori, con il capitano della Fiorentina trovato senza vita nella camera d'albergo nella notte tra sabato e domenica alla vigilia del match che i viola avrebbero dovuto giocare a Udine contro l'Udinese. Una partita fondamentale per la corsa ...

Milan-Inter - Spalletti : "Derby da alta classifica - servirà la personalità" : La conferenza stampa del tecnico nerazzurro alla vigilia del derby Inter e Juve, incroci di mercato sulle fasce

Inter - Spalletti Derby non decisivo ma importantissimo : MILANO - "Il Derby vale moltissimo, non è decisivo, ma dobbiamo portare a casa il massimo". A dirlo è Luciano Spalletti alla vigilia della stracittadina in programma domani alle 18.30. Poi sul ...

MILAN-Inter/ Gattuso : "Finalmente un derby che pesa". Spalletti : "Ma non è decisivo" : MILAN-INTER: in conferenza stampa Rino Gattuso suona la carica e parla di derby che pesa. Luciano Spalletti invece non vede il match come un incrocio decisivo, almeno per i nerazzurri..(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:20:00 GMT)