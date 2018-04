Intel non risolverà il problema di sicurezza Spectre su tutti i processori come promesso

Intel : sette architetture non riceveranno nessuna patch contro Spectre : Nonostante Intel avesse inizialmente promesso una patch contro Spectre per tutti i suoi processori commercializzati negli ultimi dieci anni, alcuni di recente produzione non lo riceveranno. La notizia arriva direttamente da Intel appena dopo la presentazione del primo chip Core i9 per notebook e afferma che le architetture enryn (2007), Yorkfield (2007), Wolfdale (2007), Bloomfield (2008), Clarksfield (2009), Jasper Forest (2010) e Atom “SoFIA” ...

Russiagate - la commissione Intelligence : 'Non ci sono prove' Video : Da diverso tempo negli USA la tematica politica principale è quella del cosiddetto '#Russiagate', il coinvolgimento del governo di Putin [Video] nelle elezioni politiche del 2016. Tale coinvolgimento è ritenuto reale e preoccupante da parte della maggioranza degli esponenti del Partito Democratico e degli opinionisti della sinistra liberal, mentre secondo la maggioranza dei membri del Partito Repubblicano e degli opinionisti della destra sarebbe ...

Ricerca - svelati 538 geni dell’Intelligenza : un test la prevede - ma non basta il Dna : ‘Cervelloni’ si nasce o si diventa? Un nuovo studio aggiunge una tessera al puzzle. Analizzando e confrontando varianti di Dna di oltre 248 mila persone di tutto il mondo – attingendo ai dati raccolti nella biobanca britannica, nell’ambito di quello che viene definito il più ampio lavoro sul legame fra genetica e intelligenza – un team di Ricercatori dell’università scozzese di Edimburgo, dell’ateneo ...

Intelligent Scan di Samsung Galaxy S9 è più veloce ma non più sicuro : Secondo quanto rilevato da alcuni ricercatori esperti nel campo della sicurezza, Intelligent Scan, il nuovo sistema di autenticazione adottato da Samsung a bordo di Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, sarebbe più veloce ma non più sicuro rispetto ai metodi di sblocco presenti sui flagship della precedente generazione. L'articolo Intelligent Scan di Samsung Galaxy S9 è più veloce ma non più sicuro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

NATO : non siamo pronti a guerra contro Intelligenza artificiale - : Le guerre del futuro verranno combattute con l'uso di sistemi d'intelligenza artificiali, i quali potrebbero essere usati come armi mortali, hanno dichiarato i leader dei paesi della NATO nell'ambito ...

Elezioni - Berlusconi : “Bertolaso? Sarebbe fantastico ministro Protezione Civile. Gheddafi? Intelligente - non aveva tutti i torti” : “Bertolaso? Ha subito per 8 anni un vero e proprio calvario, ma gli è capitato perché era un mio amico e collaboratore. Certamente Sarebbe un fantastico ministro della Protezione civile, vedremo”. Sono le parole pronunciate a Faccia a Faccia (La7) da Silvio Berlusconi, che si pronuncia anche sulle dichiarazioni rese da Mohammar Gheddafi nel 2004 circa il pericolo dell’entrata della Turchia nella Unione Europea: “E’ ...

Elezioni - Di Battista vs Merlino : “Che differenza c’è tra M5s e Pd? Lei è troppo Intelligente per non capirla” : Battibecco vivace nella trasmissione L’Aria che Tira(La7) tra la sua conduttrice, Myrta Merlino, e il deputato uscente del M5S, Alessandro Di Battista. Il botta e risposta nasce da una domanda della giornalista, che, citando una inchiesta di Panorama, chiede al parlamentare dove sia andato nello scorso agosto con 1.021 euro di spese di viaggio, quando non c’era attività parlamentare. “Davvero mi sta facendo questa ...

Quando la politica invade il mercato smartphone : l'Intelligence USA invita i cittadini a non comprare Huawei : scontro politico, anche nel mondo degli smartphone. Negli Stati Uniti, infatti, i direttori di numerosi servizi di intelligence, tra cui la CIA ,l' FBI e la NSA , hanno raccomandato ai cittadini ...

Isola - Monte e la marijuana - Mercedesz Henger a Pomeriggio 5 : 'Francesco non è il massimo dell'Intelligenza - ma nega per evitare casini' : 'Francesco Monte non è il massimo dell'intelligenza, ma continua a negare per evitare casini'. Sono le parole al vetriolo di Mercedesz Henger, che a Pomeriggio 5 continua la difesa a spada tratta ...

Fabio Fazio - la serata-incubo con l'esibizione di Carla Bruni : 'Non sono molto Intelligente - sono stata fortunata' : Una serata da incubo quella confezionata da Fabio Fazio ieri sera su Raiuno a Che tempo che fa , dove è tornata a esibirsi Carla Bruni . L'ex modella ed ex premier dame ha anche annunciato il lancio ...

