Instinct su Rai2 | la nuova serie crime con Alan Cumming

(Di giovedì 5 aprile 2018) Debutta su, lapoliziesca creata da Michael Rauch e tratta dal romanzo bestseller Murder Games di James Patterson, in prima visione assoluta domenica 8 aprile alle 22.10. I tredici episodi del drama-thriller, prodotto dall’americana CBS, vengono trasmessi quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, dove vanno in onda con sole tre settimane di anticipo rispetto all’Italia. La trama diAl centro della trama c’è il pluripremiato attore(GoldenEye, X-Men 2, Emma, Eyes Wide Shut, E’ complicato, The Tempest, Titus, La vendetta di Carter), che veste i panni di Dylan Reinhart, un ex agente della CIA, stimato professore e romanziere apertamente gay. Il dottor Reinhart è adesso uno dei più noti docenti dell’intera Università della Pennsylvania e insegna criminologia a classi affollate di studenti adoranti. Ma la sua tranquilla vita ...