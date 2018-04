Inquinamento rio Scoldo | ancora schiume tra Portula e Trivero VIDEO

Cairo - miasmi in via Cortemilia. Ligorio : "Nessuno tutela i cittadini dalle problematiche di Inquinamento ambientale" : Foto tratta da Google 'Ci consola che i controlli siano stati tempestivi, in realtà abbiamo visto l'intervento immediato dei pompieri di Cairo Montenotte che hanno aperto i tombini. Poi sono giunti ...