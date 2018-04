Indiana Jones | Spielberg immagina il nuovo capitolo | ' Stavolta potrebbe essere donna'

Indiana Jones - ultimo film con Harrison Ford e poi Steven Spielberg farà recitare una donna : Non sono ancora inziate le riprese del prossimo film della mitica saga di Indiana Jones e già si parla di chi interpreterà il ruolo del professore e archeologo dopo l’insostituibile Harrison Ford. Una donna probabilmente. Parola di Steven Spielberg, che durante un’intervista con The Sun per lanciare il nuovo film Ready Player One, già campione di incassi. L’ultimo capitolo dei Predatori dell’Arca perduta con Ford, atteso da ...

Indiana Jones diventerà donna. Parola di Spielberg : Perché sia chiaro: l'archeologia è una scienza che si basa sui fatti, quindi ci si dimentichi di civiltà misteriose e città da scoprire, e men che meno c si aspetti di trovare una X che indichi il ...

Indiana Jones - per Steven Spielberg potrebbe essere donna : In questo periodo di riscoperta delle pari opportunità e di concreti passi avanti nell’equiparazione dei sessi nel mondo dell’intrattenimento, abbiamo avuto un nuovo Doctor Who che è donna e si sono rincorse frenetiche negli ultimi anni le ipotesi su un James Bond al femminile. Nonostante ci siano puristi che storcono il naso, le variazioni di queste figure iconiche del cinema e delle serie saranno probabilmente sempre più ...

Il ritorno di Indiana Jones : nel 2019 il 5° capitolo della saga! : A dieci anni dal'ultimo episodio finalmente Harrison Ford torna a vestire i panni del leggendario archeologo-avventuriero che ha ispirato numerosi altri personaggi, primo tra tutti l'indomita Lara Croft, interpretata dalla splendida Alicia Vikader nel reboot di Tomb Rider, e protagonista di numerosi videogames tra i quali Shadow of Tomb Raider. Sarà il 19 luglio 2019 il giorno del grande ritorno del Professor Jones sul grande schermo. La ...

Indiana Jones - nuovo film saga al via : ... risale infatti al 2008 e, pur non avendo ricevuto lo stesso successo clamoroso dei precedenti capitoli, aveva incassato la cifra di 786 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget di 185. ...

Indiana Jones - nuovo film saga al via : ROMA, 25 MAR - Il grande ritorno si avvicina: Harrison Ford vestirà nuovamente i panni di Indiana Jones in un quinto capitolo della celebre saga cinematografica, che uscirà sul grande schermo il 19 ...

Indiana Jones 5 - Spielberg ufficializza l'inizio delle riprese del film : ... ancora senza titolo ufficiale, vedrà quasi sicuramente il ritorno di Harrison Ford nei panni dell'archeologo più famoso del mondo, dopo le vicende viste nel precedente Indiana Jones e il Regno del ...

