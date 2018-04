India | attore di Bollywood uccise un cervo | condannato a 5 anni

Attore India no Salman Khan condannato a cinque anni di carcere : L' Attore di Bollywood Salman Khan , 52 anni , è stato condannato a cinque anni di carcere per aver ucciso, nel 1998, due antilopi rare, mentre girava un film nello stato indiano del Rajasthan.Il tribunale di Jodhpur, un distretto indiano , lo ha condannato anche a pagare una multa da 10mila rupie, che corrispondono all'incirca a 125 euro. Lo riferisce la Bbc, ricordando che la sentenza arriva al termine del quarto processo per bracconaggio in ...

