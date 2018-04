Incredibile Livorno | Spinelli pesa i calciatori | rissa sfiorata | in due fuori rosa

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Ilè in piena lotta nel campionato di Serie C, l’intenzione è conquistare la promozione nel torneo cadetto. Sconfitta nell’ultimo match ai danni dell’Arezzo, sorpasso in vetta da parte del Siena. Sono arrivate accuse di scarso impegno da parte del presidente, isono stati costretti arsi, Vantaggiato e Mazzoni si sono rifiutati e per questo motivo sono finiti. Secondo quanto riporta Rai Sport il presidenteavrebbe espresso le proprie opinioni sul rendimento della squadra, poi confronto molto acceso con il portiere Mazzoni, l’intervento del direttore sportivo Elio Signorelli ha evitato conseguenza peggiori. L'articolo, in duesembra essere il primo su CalcioWeb.