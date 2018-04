Incidenti lavoro : Poletti - 10/4 incontro : ANSA, - ROMA, 5 APR - Il ministro del lavoro, Giuliano Poletti, esprime il proprio cordoglio e la vicinanza alle famiglie dei lavoratori deceduti nell'incidente di Crotone, "un altro tragico caso di ...

Incidenti sul lavoro : a Marghera operaio travolto e ucciso da Tir : VENEZIA - Un operaio di 55 anni è morto stamani a Marghera , Venezia, dopo essere stato travolto da un camion uscito da un deposito. L'incidente è avvenuto in via Righi, direttrice stradale della zona ...

Incidenti sul lavoro : 151 morti nel 2018 : ANSA, - ROMA, 1 APR - Con i due morti nel bergamasco, salgono a 151 i lavoratori morti sui luoghi di lavoro nel 2018. Lo si apprende dall'Osservatorio Indipendente di Bologna. Un numero notevolmente ...

Incidenti sul lavoro : dopo la tragedia di Livorno - altre due vittime a Bologna e Firenze : Un operaio di 52 anni è caduto da un traliccio a San Godenzo, in Mugello, un altro di 56 anni è morto folgorato in un incidente a Bologna in ambito ferroviario. Mercoledì la tragedia di Livorno dove hanno perso la vita due operai.Continua a leggere

Incidenti sul lavoro - operaio muore folgorato a Bologna - : L'incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. L'uomo, 56 anni dipendente di una ditta appaltatrice, è stato colpito da una scarica elettrica mentre stava operando sulla linea elettrica ...

Raffaele Guariniello : La flessibilità aumenta i rischi di Incidenti sul lavoro - : Dottor Guariniello, partendo dai dati di cronaca, le morti sul lavoro sono aumentate. Come lo spiega? Sì, è vero, c'è stato di nuovo un rialzo degli infortuni mortali. Ma al di là dei livelli di ...

Sicurezza lavoro - serve un cambiamento culturale per l'obiettivo zero Incidenti : Teleborsa, - La cultura della Sicurezza in azienda è un valore in sé ed un importante fattore di competitività per le imprese "virtuose" e "sostenibili". Le esperienze nel settore della carta hanno ...

