Incidente tra Spello e Cannara | coinvolto l' alzatore della Sir Luciano De Cecco

Carambola di auto Incidente stradale sulla centrale umbra a Spello : Anas comunica che la strada statale 75 "centrale umbra" è stata temporaneamente chiusa in direzione Perugia tra gli svincoli di Spello e Cannara, a causa di un incidente. Il traffico è stato deviato ...

Foligno - Incidente al Plateatico. Impatto anche lungo la Ss75 tra quattro auto : incidente nel tardo pomeriggio di giovedì 5 aprile a Foligno. Due utilitarie si sono scontrate in via Franco Ciri, all'altezza del piazzale del Plateatico. Sul posto è intervenuta una pattuglia della ...

Giussano - Incidente in via Prealpi : necessario lavare la strada - lunghe code : Ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico giovedì pomeriggio un incidente in via Prealpi a Giussano, importante via di scorrimento. Scongiurate conseguenze per gli occupanti dei mezzi, tra cui una ...

Incidente in Tangenziale a Napoli : camion si ribalta nel tunnel - traffico in tilt : Un camion si è ribaltato sulla Tangenziale di Napoli all?imbocco del tunnel che precede l?uscita di Agnano, in direzione Fuorigrotta. L?Incidente, avvenuto pochi minuti fa,...

Incidente stradale/ A14 - tir si ribalta : camionista sbalzato e travolto dalle auto (5 aprile 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 5 aprile 2018, e gli aggiornamenti. A14, tir si ribalta: camionista sbalzato e travolto dalle auto. Code tra Cattolica e Pesaro nella notte(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:33:00 GMT)

Incidente stradale a Barrafranca - morto un operatore del 118 : Un 62enne e' morto in un Incidente stradale a Barrafranca. Due le autovetture coinvolte: una Fiat Stilo condotta da un 24enne e una Fiat 600 guidata dalla vittima, Liborio Costa, operatore del 118. ...

“Un brutto Incidente”. Paura per Gianna Nannini - vittima di un infortunio proprio durante il suo ultimo concerto. Trasportata subito in ospedale - le condizioni della cantante : Un tour che doveva essere una trionfale passerella per l’Italia, dopo il grande successo delle quattro speciali anteprime sold out dello scorso dicembre e della scampagnata europea con una serie di concerti quasi tutti completamente esauriti nelle più importanti città della Germania. E invece il ritorno nel suo paese è iniziato nel peggiore dei modi per Gianna Nannini, che proprio mentre si trovava di fronte al suo amato pubblico si ...

Matera - quattro morti in un Incidente stradale sulla statale Basentana - : Nella notte fra il 3 e il 4 aprile due vetture si sono scontrate frontalmente. morti tre giovani di 28 anni e uno di 33

Incidente stradale nel Materano - 4 morti : 7.48 Quattro persone sono morte in un Incidente stradale avvenuto la notte scorsa - per cause in fase di accertamento sulla strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci (Matera). Secondo quanto si è appreso, nell'Incidente sono rimaste coinvolte due automobili. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale.

Incidente Oleggio - automobilista incastrato in auto GALLERY : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV GALLERY Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente Oleggio, automobilista ...

Tornava a casa dopo aver lavorato a Pasqua - Davide morto a 26 anni in un tragico Incidente : Il giovane era in sella al suo motorino per tornare a casa quando si è scontrato con un'auto finendo contro il parabrezza della vettura prima di cadere esanime sull'asfalto.Continua a leggere