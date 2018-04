Incidente sul lavoro a Capo Colonna | morti un italiano e un ucraino

Incidente sul lavoro - crolla muro in un cantiere : due morti e un ferito : Ancora un Incidente sul lavoro. Un muro sarebbe crollato all'interno di un cantiere in viale Magna Grecia a Crotone, lungo la via che porta all'area archeologica di Capo Colonna. Come scrive il...

Matera - quattro morti in un Incidente stradale sulla statale Basentana - : Nella notte fra il 3 e il 4 aprile due vetture si sono scontrate frontalmente. morti tre giovani di 28 anni e uno di 33

Incidente sul lavoro a Marghera - muore un operaio : è stato schiacciato da un camion : Un operaio friulano di 55 anni, Mauro Morassi, è morto a Marghera (Venezia), travolto da un camion in uscita da un deposito. L’autista del mezzo non si sarebbe accorto in tempo della presenza del collega che si trovava in un angolo cieco.Continua a leggere

Spagna - Incidente sull'autostrada con il camion da circo : muore un elefante : Altri due pachidermi sono rimasti feriti. Chiuso per ore il tratto della strada: per recuperare gli animali sono intervenute le gru

Incidente sulla Marina di Ragusa Donnalucata : muore 26enne : Incidente mortale stasera lungo la Marina di Ragusa Donnalucata nei pressi de La Fazenda. Una giovane di 26 anni è morta. Sul posto il 118.

Lezzeno - Incidente sul lago Muore bimba di sei anni sul motoscafo del nonno : Una bimba di sei anni è rimasta vittima di un tragico incidente avvenuto lunedì mattina attorno alle 10.30 nei prezzi dei cantieri Matteri di Lezzeno, a bordo del motoscafo condotto dal nonno che ...

Incidente sulla Modica Scicli : cappotta un'auto : cappotta un'auto sulla via Fiumelato, la vecchia strada che da Modica arriva a Scicli. Sul posto l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco.

Dro. Incidente sul Brento : morto Johann Adam Gruenwald : Non c’è stato nulla da fare per Johann Adam Gruenwald. Il base-jumper austriaco di 50 anni è morto dopo il

Risarcimento Danno Biologico : calcolo tabelle INAIL per Incidente stradale o infortunio sul lavoro : Prima di addentrarci sui discorsi di Risarcimento o dei vari calcoli economici per questi indennizzi, dobbiamo capire di cosa parliamo quando trattiamo del Danno Biologico. Parliamo di Danno Biologico quando: ci si riferisce a soggetti che vengono lesionati sia sotto l’aspetto fisico, che sotto l’aspetto psicofisico negli ambiti lavorativi (per infortuni o malattie) o attraverso incidenti stradali. Questo particolare “Danno” nel gergo del ...

Incidente Tesla - l’autopilota era attivo ma il conducente non aveva le mani sul volante : La Tesla Model X che il 23 marzo si è scagliata contro uno spartitraffico a Mountain View, prendendo fuoco e uccidendo Wei Huang, 38 anni, un ingegnere della Apple, aveva attivato il...